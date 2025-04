Imposible, la palabra que marida con la falta de techo propio

Hogar propio hogar. Cada vez que se actualiza el debate por los alquileres resurge la evidencia de la falta de viviendas. Propias, claro. Una encuesta realizada por Demokratia en la provincia reveló que 35% de los mendocinos considera "imposible" acceder a esa casa propia. La potencia de las palabras: imposible, Uf. Según datos publicados hace unos meses por Los Andes, el déficit habitacional es al menos de 130.000 viviendas. Ya en el censo de 2022 se detectó que 4 de cada 10 mendocinos no habitaba casa propia. Un pequeño porcentaje (3,43%) reconoció que no le interesa esa opción; por lo general, nuevas generaciones que no tienen problema en alquilar. No sienten la necesidad de echar raíces y en su mayoría son quienes prefieren invertir en viajar, vivir nuevas experiencias. En el país ese déficit oscila entre 1,5 y 3,2 millones de hogares. Ese sondeo de trazo grueso asegura que se necesitan 1.170,280 de viviendas nuevas, pero vale precisar que esa carencia habitacional no solo se refiere a la ausencia de vivienda sino también a su calidad. Imposible escindir este foco de una realidad económica y laboral que hace más difícil el ansiado acceso a ese hogar propio. En la provincia este año la entrega de viviendas del IPV apunta a concretar la entrega de 700 viviendas en este primer semestre. Esa cifra superaría al 2024 en que se entregaron 685 y dejaron a Mendoza en el 5° puesto del ranking nacional de viviendas entregadas el año pasado, según la Fundación Tejido Urbano. La cifra muestra sin mayor análisis cuán poco se construye en todo el país y una vez más la macroeconomía mete la cola. Aquí la provincia se despega aclarando que la construcción se hizo con fondos locales mientras que otras provincias recibieron aportes de la gestión de Alberto F. Siempre con un ojo puesto en la coyuntura económica, un próximo sondeo a fin de año esclarecerá cuán cerca o lejos estamos de las cifras que se barajan respecto del techo propio.