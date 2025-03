El espejo de Scaloni

Cuando entre nosotros -y por todo el globo- campea el estilo "redes sociales": megáfonos en el Congreso, piquitos ofrecidos como disculpas por conflictos que empezaron a las piñas, los "Che Milei", los "Fin", los "orangutanes", los "kukas" y los "viejos meados". La Patria ya no sólo no es el otro, sino que el otro no merece el más mínimo respeto.

Justo ahora aparecen estos tipos que no solo hacen bien lo suyo, a jugar al fútbol me refiero, sino que parecen manejarse con el manual de estilo de las viejas buenas costumbres , tan devaluadas.

Después vino el juego en el Monumental, las chicanas y roces entre jugadores en medio de la refriega futbolística, la impresionante demostración del equipo argentino, los goles, el golazo y el final a toda orquesta. La anécdota que, con los años, será historia y estadística.

En la obligada conferencia posterior al clásico y con la clasificación al Mundial 2026 abrochada, Scaloni hizo gala de su repertorio de mesura, don de gentes, simpleza casi campechana y profesionalismo. "Quiero que la gente disfrute de este presente, pero no se sabe cuánto va a durar. Ojalá un montón, pero en algún momento se va a torcer”, se limitó a decir eludiendo cualquier oportunismo y exitismo casi lógico.

Minutos antes, en declaraciones a Radio Mitre, el presidente, Javier Milei, aportaba su mirada: “Esta gente es talentosa, pero no funcionaría si no se acompaña con trabajo. Quiero destacar la grandeza del cuerpo técnico, es maravilloso. Cuando la cabeza está podrida, las cosas no funcionan. Acá, está claro que la cabeza funciona a la perfección porque también coordinar un equipo con estos niveles de estrellas no es para cualquiera. Quiero manifestar mi admiración por Lionel Scaloni, Aimar, Samuel, al cuerpo técnico, porque verdaderamente son unos líderes positivos de características enormes”, dijo.

Una saludable observación del presidente, que llama la atención por el contraste de los modos y virtudes exhibidas por uno y otro. ¿Acaso el estilo de comportamiento y trabajo que ofrece Scaloni no son posibles en la política?

Las encuestas parecen indicar que la sensatez, el trato correcto, el juicio racional, el diálogo y los acuerdos están demodé. Más valen el distrato, la grosería, la negación y los ejércitos de trolls rabiosos. La inmensa mayoría de nuestros líderes -y los de afuera- se comportan en consecuencia.

Entonces, ¿es posible mirarse en el espejo de Scaloni? o acaso sólo se trate de festejar un ocasional triunfo. Y seguir como si nada.

* El autor es periodista. [email protected]