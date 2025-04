Cuando predomina la incertidumbre

Hubo una previa interesante no en cuanto a la cantidad de votantes sino en perspectivas para los partidos: las recientes elecciones santafesinas para convencionales constituyentes y cargos municipales, o comunales. El resultado a favor del gobernador Pullaro alentó a los ex integrantes de Juntos por el Cambio distribuidos por las provincias a no olvidar aquel no muy lejano y exitoso armado electoral, que quedó relegado por la avalancha libertaria necesitada de respaldo en el Congreso mayormente consensuado, justamente, con los gobernadores de aquel espacio, con Cornejo incluido.