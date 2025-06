Bienvenida Annobón

Tuvimos una semana variopinta entre empanadas, documentos secretos de inteligencia, una jueza documentalista, novedades del Libragate, negociaciones de amarillos y violetas, un Paka Paka libertario y CFK con definiciones importantes. No importa tanto el eventual efecto distracción de la opinión pública -ya que varios de estos hechos tienen dinámicas propias- sino que la saturación de “novedades” opera de manera protectora hacia los cerebros de los votantes. Todo queda al final del día tamizado por la realidad cotidiana de cada uno. La gran mayoría ve todo, pero no le impacta todo, ni por lejos. Cuánto más políticas son las noticias, menos incidencia. Y si no pregúntenles a los sufridos conductores de programas televisivos de noticias que viven mirando el rating segundo a segundo, para decidir si estiran el tratamiento de un hecho, o lo cortan de cuajo.

Pero claro, el punto es que algo de lo que pasa en la política puede afectar a la vida cotidiana del común de los mortales a la corta o la larga. Aunque parezca muy extemporáneo, la reaparición de Cristina el 25 de mayo tiene bastante tela para cortar. Más allá de las críticas al gobierno y las chicanas políticas hacia Axel Kicillof , dio dos definiciones trascendentes. Una es sociológica -los que se fueron con Milei y están defraudados no estarían volviendo al peronismo- y otra conceptual: una nueva “estatalidad”, pasando del “Estado presente” al “Estado eficiente”.

El primer tema alumbra las dificultades que, en general, está teniendo el peronismo de ella para captar los desencantados con todo. ¿Se quedarán en la casa? ¿o irán aunque más no sea para manifestar su enfado con la LLA? Pero más allá de expresar un voto castigo en octubre ¿hay una nueva propuesta política, más contemporánea, no nostálgica y realista sobre lo que debería ser el modelo económico alternativo al de Milei?

Aquí entra el segundo tema, que es un giro significativo desde un sector político que siempre auspició un modelo “estadocéntrico”, desconfiando de la capacidad de la iniciativa privada para generar riqueza y distribuir bienestar. En ese punto, ¿se pone a la derecha de Kicillof, cuyo entorno se reconoce marxista en la intimidad? ¿qué significaría para el sistema de alianzas políticas, económicas y sociales que cultivó el cristinismo en los últimos 15 años? ¿se lo bancarán? ¿adherirán públicamente? ¿o les hará ruido? ¿será algo como el giro desarrollista que ensayó Perón post 1952, advertido de las limitaciones que había tenido la primera etapa?

Eso lleva a un tercer punto, políticamente muy relevante para la puja intra kirchnerista: ¿será Cristina la que finalmente componga la “nueva canción” que pidió Kicillof en 2023 y que recibió duras críticas por parte de La Cámpora? Porque el gobernador planteó ese título hace dos años y no pudo, no supo o no quiso componerla. Un aspirante a líder no enuncia la necesidad: la satisface directamente, dando a luz un nuevo relato, una nueva propuesta política, que no solo marque diferencias metodológicas o sea la expresión de un debate sobre espacios de poder y candidaturas. Por eso la jefa repitió el 25 de mayo que había que dejar de ser militantes electorales, para volver a ser militantes políticos. Es decir: pensar estratégicamente y ejercer la conducción política. A partir de eso, se leerá con lupa todo lo que haya dicho y hecho Axel en el lanzamiento de su corriente “Movimiento Derecho al Futuro”. ¿Esa será su nueva canción? ¿tendrá algún correlato sobre la orientación de la gestión? ¿o marcharán por carriles distintos?