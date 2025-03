A 194 años de la muerte del coronel Juan Pascual Pringles

¡Por no manchar con tu sangre el cadáver del valiente coronel Pringles, no te hago pegar cuatro tiros ahora mismo! ¡Cuidado otra vez, miserable, que un rendido invoque mi nombre! Fue la dura advertencia del jefe federal Facundo Quiroga al oficial que le dio muerte.De muy joven, Pringles trabajó como empleado en el comercio. Luego se enroló en las milicias de su provincia, San Luis , repeliendo ataques de los indígenas. En esos años, San Martín formaba el Ejército de los Andes en Mendoza.

Luego se incorporó al Ejército de los Andes revistando en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Formó parte de la expedición por mar a Perú participando en las campañas militares. Desembarcó en Paracas junto al Ejército expedicionario y participó en la batalla de Nazca.En un hecho que engrandeció su figura y lo catapultó a la posteridad, sucedió en oportunidad en que un escuadrón realista, el Numancia, se pasaba a las filas de los patriotas; San Martín ordenó al coronel Rudecindo Alvarado al mando de 700 jinetes, protegiese la marcha del Numancia. Alvarado dispuso que Pringles con 18 granaderos y un guía se adelantase y llevara instrucciones al capitán colombiano Tomás Heres. No debía combatir. En Caleta de Pescadores a 15 kilómetros de Chancay fue sorprendido por la caballería realista. Una fracción de 60 jinetes de Dragones al mando del capitán Fernández, iba a su encuentro, Pringles ordenó una carga de caballería, pero fue rechazado y al retroceder vio que le cerraba el paso otra fracción enemiga, no obstante, arremetió, pero muchos de sus hombres puestos fuera de combate y varios heridos. Sólo 4 estaban en condiciones de pelear. Antes que rendirse, decidió adentrarse en el mar con sus hombres. El jefe realista, el asturiano Jerónimo Valdez, le gritó que regresara, pues valorando la decisión de Pringles, ordenó acudir en ayuda para que salieran del mar. Los realistas habían tenido 26 bajas entre muertos y heridos. San Martín había ordenado que no se debía entrar en combate.