Escuchamos a diario la palabra proteínas, por ejemplo, cuando hablamos de la composición de los alimentos, ¿pero qué son las proteínas? Simplificando, son “cadenas” (polímeros), invisibles al microscopio común, en las que cada eslabón es un compuesto llamado aminoácido, de los que hay veinte posibles.

Cuando hablo de IA (inteligencia artificial), hablo de las tecnologías nuevas, del estilo de IA que usa ChatGPT, ya que tipos de inteligencias artificiales similares, y no tan similares, existen hace décadas. Y en el estudio de las estructuras de proteínas, el equivalente de ChatGPT se llama Alphafold (Figura 2). Tal fue el impacto de esta IA que en 2024 sus desarrolladores, junto a otro sobresaliente investigador de la disciplina, recibieron el Premio Nobel de Química. Pero, ¿qué hace a Alphafold tan especial? Varios aspectos. Además de lo esperable, que da muy buenos resultados, Alphafold permite predecir estructuras para las cuales no había ninguna proteína similar con estructura determinada experimentalmente, en otras palabras, da buenos resultados aún sin un molde para guiarla, algo que antes generalmente fallaba. Por otra parte, no se requieren conocimientos tan específicos para poder utilizarla, lo que permite hacer predicciones valiosas a investigadores no tan especializados en el área. Inclusive, facilita la evaluación de interacciones entre proteínas, lo que previamente era más complejo de realizar.

La IA tras los secretos de las proteínas Figura 2. Esquema de cómo funciona Alphafold. Comienza con la secuencia de la proteína (cuadrados de colores a la izquierda), y luego de unas búsquedas en bases de datos, lo procesa una red neuronal que produce la estructura tridimensional de la proteína (imagen tomada de https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/alphafold/an-introductory-guide-to-its-strengths-and-limitations/what-is-alphafold/). Gentileza

La ciencia funciona como un esfuerzo colectivo internacional, en el que los resultados de toda investigación se difunden y publican para que otros investigadores los aprovechen. Alphafold no escapa a esta lógica y es un programa libre que está siendo utilizado gratuitamente por investigadores de todo el mundo. Y así debe ser, ya que a pesar de ser un programa desarrollado por una empresa privada propiedad de Google, es una IA que aprendió de las miles de estructuras tridimensionales que, como mencioné, costó décadas determinar mediante experimentos y que pusieron a disposición de la comunidad sin costo, aunque mucho costó a los sistemas de ciencia generar esta valiosa información. Sin estas estructuras experimentales, nada habría podido hacer Alphafold, no hubiera tenido con información confiable para entrenarse.

En lo personal, como investigador en el IAL (Conicet) y docente en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (UNL), utilizo Alphafold para el estudio de las proteínas vegetales. Esto nos ayuda a comprender cómo estas proteínas interactúan y desarrollan su función, lo que en el futuro podría ser aplicable al mejoramiento de diversos cultivos. Llevarlo adelante requiere del apoyo de organismos públicos de financiamiento de la ciencia, ya que los plazos necesarios y el riesgo involucrado, en términos de inversión, no podría ser financiado por el sector privado, especialmente en estas etapas iniciales en que se genera, primariamente, conocimiento científico.

Volviendo a las proteínas, ¿es entonces Alphafold la clave definitiva para su estudio? No, como con la secuenciación del genoma, es una herramienta que permite dar un enorme salto y acelerar los descubrimientos, pero a la vez es sólo un valioso engranaje más en la complejidad de las investigaciones biológicas y médicas. Pero hay algo más que Alphafold pone en evidencia: cómo las nuevas IAs han alcanzado diversos aspectos de la actividad humana y cómo estas tecnologías se nutren de la información disponible para ayudarnos con las tareas que queremos resolver. En otras palabras, nos ayudan a develar los secretos que buscamos conocer, a partir de los secretos que les hayamos compartido. Dicho así, parece más un derecho que un premio que estén a nuestra disposición, ¿verdad?

*El autor es investigador adjunto de Conicet. Además trabaja en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (Conicet-UNL, CCT Santa Fe). Docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe).

