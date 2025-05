El agua detrás del litio: ¿cuánta se consume y cuál es la magnitud?

Es importante mencionar que, en la Puna, la disponibilidad de agua está determinada por un complejo sistema de humedales (lagunas, vegas, bofedales, ríos y ojos de agua) interconectados con reservas subterráneas de agua dulce y salada. Estas reservas se formaron a lo largo de procesos de acumulación que responden a condiciones climáticas del pasado geológico, en escalas de tiempo que superan la vida humana. En este contexto, la extracción de litio en los salares se convierte en un factor de competencia por el uso del agua, lo que plantea desafíos para la gestión sostenible del recurso.

Los valores de huella hídrica

Para dar precisiones sobre este aspecto, en el estudio se relaciona el valor de huella hídrica de cada proyecto con la disponibilidad de agua dulce y con el consumo de agua poblacional local. La relación entre los valores de huella hídrica y la disponibilidad de agua dulce permitió determinar que, si bien Fénix tiene una huella hídrica mayor, su impacto relativo es moderado porque opera en una región con mayor disponibilidad de agua dulce. Mientras que Olaroz, con un valor de huella hídrica menor tiene un impacto relativo mayor ya que la disponibilidad local de agua dulce es menor en comparación con Fénix. Si bien los resultados de este estudio no son concluyentes, aportan datos que resaltan la necesidad de profundizar en investigaciones hidrogeológicas. Para ello, contar con información técnica confiable sobre las variables ambientales es fundamental.

El análisis comparativo entre la huella hídrica de los proyectos y el consumo de agua de la población local en los distritos municipales definidos como áreas de influencia directa permitió determinar que el consumo de agua dulce en Olaroz equivale al consumo de 32.238 habitantes de Susques, mientras que en Fénix es equivalente al consumo de 141.047 habitantes de Antofagasta de la Sierra.

Este tipo de análisis comparativos, que contextualizan el consumo de agua en la extracción de litio a nivel local, deberían formar parte de los Informes de Impacto Ambiental. Sin embargo, en los dos casos analizados, estos documentos no incluyen un estudio detallado al respecto, limitándose a proporcionar datos cuantitativos sin una interpretación más profunda y contextualizada de sus implicancias.

Paraje las Quinuas Catamarca Argentina El agua detrás del litio: ¿cuánta se consume y cuál es la magnitud? Paraje Las Quinuas, territorio de la puna catamarqueña, rica en salares. Gentileza / Walter Díaz Paz

¿Qué implican estos resultados?

Los hallazgos destacan que el impacto de la extracción de litio en los recursos hídricos y en los territorios no es uniforme, sino que depende del contexto geográfico y la tecnología utilizada en la extracción. En este punto es interesante destacar que las narrativas que presentan a la extracción directa de litio como una alternativa indiscutiblemente más eficiente desde el punto de vista técnico y ambiental son sesgadas debido a que no aclaran que esta tecnología implica necesariamente un consumo más intensivo del agua dulce. De acuerdo con los resultados de este estudio, la eficiencia ambiental de la extracción directa dependerá de que el consumo de agua dulce no comprometa la disponibilidad local del recurso, lo que no es una propiedad intrínseca de la tecnología, sino una característica que depende de las condiciones geográficas específicas del territorio en el que se pretende implementar.

Este trabajo resalta también la importancia de mejorar la disponibilidad y calidad de los datos en los Informes de Impacto Ambiental, ya que las evaluaciones actuales presentan limitaciones en la información sobre el uso del agua. El litio es clave en la transición hacia energías más limpias, pero su extracción requiere un análisis detallado del consumo de agua y su impacto en las comunidades locales y el ambiente.

*El autor es ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Es Becario doctoral Inenco-UNSa-Conicet. Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (Geisa).

Producción y edición: Miguel Títiro - [email protected]