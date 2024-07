Gonzalo Bertranou, embajador mendocino: “Entrenar con Los Pumas en el jardín de mi casa, es algo increíble”

Los Pumas realizaron el segundo entrenamiento en Los Tordos Rugby Club, de cara al test match que disputarán frente a Francia, en el estadio Malvinas Argentinas desde las 16. El equipo Albiceleste que se instaló en la provincia hace una semana, durante la práctica abrió sus puertas a los fanáticos quienes tuvieron la posibilidad de sacarse una selfie o lograr un autógrafo de sus jugadores referenciales.

Mañana, a partir de las 9.30, en el hotel Hilton, donde se encuentra alojado el plantel, el head coach Felipe Contepomi oficializará el 15 que enfrentará al equipo Galo, encuentro que será el primero de los tres que sostendrán Los Pumas en esta ventaja durante este mes.

El equipo conducido por Contepomi tiene entre sus convocados solamente a un mendocino, Gonzalo Bertranou, quien surgió de la cantera de Los Tordos. Quienes no estarán esta temporada, son el tercera línea Juan Martín González y el wing, Rodrigo Isgró a quienes el entrenador prefirió reservar para más adelante.

Gonzalo Bertranou, el referente local comentó respecto a entrenar con el equipo nacional en el escenario que lo vio nacer como jugador: “La verdad que entrenar acá en el club es una de las cosas más lindas que me dio este deporte, poder entrenar con l seleccionado argentino, Los Pumas, en el jardín de mi casa, es algo increíble. Conozco la cancha he jugado mucho era una de mis mayores alegrias jugar en esta cancha y ahora lo es jugando con Los Pumas, es lo más lindo que me hay”,expresó.

🎙️ Gonzalo Bertranou nos cuenta lo que significa entrenar en Los Tordos, cómo se imagina el partido del sábado y dejó un sentido mensaje a los más chicos que se acercaron al entrenamiento. #SomosLosPumas pic.twitter.com/EqWnZFC4th — Los Pumas (@lospumas) July 3, 2024

En cuanto al trabajo y la preparación del plantel indicó: “Comenzamos hace algunos días, tuvimos dos días de cancha pero ya habíamos comenzado el viernes con todo el trabajo mental y todos los objetivos. Lo que es plan de juego y reuniones, que no por ser físico no son entrenamientos, que son mentales y que son más importantes que estar dentro del campo. Muy alegre por todos los chicos nuevos que se han sumado y volvernos a encontrar después de una temporada larga con los clubes es muy gratificante”, destacó.

El rival Francia, todo un desafío.

“Son todos jugadores de Francia juegan Top 14 (campeonato de rugby de Francia) y , la verdad, que sino es el mejor torneo del mundo pega en el palo, por eso ellos tienen la gran oportunidad de demostrar y ganarse un puesto. Por eso, creo que será un partido muy duro. En los últimos años Francia ha estado en el top de los equipos del mundo y sabemos lo que eso representa”.

🎙️ Bautista Delguy expresó la alegría de estar junto a sus compañeros y lo que espera del partido ante Francia. #SomosLosPumas pic.twitter.com/3suOduwwEV — Los Pumas (@lospumas) July 3, 2024

Finalmente, Bertranou le dejó un mensaje a sus fanáticos y para todos aquellos chicos que se inician en la actividad y sueña con llegar a ser un Puma más: “Lo principal es disfrutar mucho de jugar con amigos y disfrutar mucho jugar en el club. La fortaleza que tiene nuestro rugby arranca en los clubes y a partir de ahí, es pasito a pasito. Pero lo principal es que se diviertan mucho entre amigos y sean buenas personas, lo demás, es una cascada que va cayendo” aseguró.