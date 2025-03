Balance de las elecciones en Alemania

Los resultados electorales en Alemania , en general, no fueron una sorpresa para nadie. Todas las encuestas señalaban que Friedrich Merz, líder del partido conservador CDU (Unión Demócrata Cristiana), sería el nuevo canciller federal, que la extrema derecha de AfD sería la segunda fuerza más votada y que el Partido Social Demócrata del actual canciller Olaf Scholz obtendría un fuerte retroceso en el caudal de votos.

La otra sorpresa es la contundente caída en la cantidad de votos obtenidos por el partido del actual canciller federal. El SPD, o Partido Socialdemócrata, en 2021 obtuvo el 25,7 % de los votos mientras que en los comicios recientes obtuvo un 16,5 %, casi diez puntos menos. Scholz nunca fue un canciller popular, pero si bien se esperaba una derrota nadie imaginaba que sería tan contundente.

Otro hecho significativo fue que el partido FDP (partido liberal que hasta noviembre formaba parte de la coalición de gobierno) haya sufrido un fuerte castigo en las urnas, a tal punto que al no superar el umbral del 5 % del total de votos, no tendrá representantes en el Parlamento. Las discusiones y debate interno ante el resultado magro obtenido trajeron aparejado la renuncia del secretario general del partido, Marco Buschmann, y el anuncio de la despedida de la política del líder del partido, Christian Lindner. Los votantes no olvidaron el escándalo sucedido el 16 de noviembre pasado que derivó en la ruptura de la coalición entre el SPD, los Verdes y el Partido Liberal y el inesperado adelanto de las elecciones, inicialmente previstas para septiembre de este año.