Autos chinos: en su mejor momento a nivel global, rompen el mercado argentino por precios y calidad

Desde la agencia de Hernán Pipkin, de Avanim Mendoza, concesionario oficial de GWM, explicaron a Los Andes que una de las claves del momento que vive la industria automotriz china se nota, justamente, en las diferencias con los modelos de hace algunos años.

La misma agencia trajo, en el 2018, modelos de Haval, parte de la gigante Great Wall Motors, GWM: “Es para destacar la calidad de los vehículos Haval hoy, hay una diferencia muy grande con los que entraron en el 2018, y además ganaron en tecnología, equipamiento y seguridad, a unos 10.000 dólares menos que sus competidores”.

Pero además, desde Avanim, se remarcó un detalle no menor: en Chile está plagado de vehículos chinos que cada vez son más “bellos”, o menos “llamativos” en todo caso respecto a autos japoneses, europeos o estadounidenses. Desde Mendoza, esa situación no pasa desapercibida.

En esa línea opinó Nicolás Manna, gerente de ventas de Yacopini BAIC, que comercializa, entre otros, los BAIC X35, X55 II y X55 Plus, además del llamativo BJ40.

“Los modelos chinos vienen a romper prejuicios sobre lo que se esperaba. Hoy BAIC sorprende en cuanto a calidad, tecnología, confort, diseño y precio. Destaco estos aspectos porque vemos cualidades muy destacadas en estos vehículos, incluso con más seguridad, todo a precios más competitivos”, detalló Manna.

En ese sentido, el gerente de ventas de BAIC Yacopini apeló a la sopresa: “Superan las expectativas respecto a los vehículos chinos, realmente la calidad es muy destacable”, y agregó: “Sus competidores, con las mismas prestaciones, tienen precios bastantes más elevados”.

“Además, el diseño es mucho más orgánico respecto a lo que estábamos acostumbrados, y sorprende la calidad de los productos, además”, cerró Manna.

