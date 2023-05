Toque personal, toque madera

Lo cierto es que cuando nos encontramos frente a ambientes con este noble material, percibimos ese toque personal que carga de significado y de sensaciones agradables el espacio.

Hoy te dejamos algunas ideas para que puedas sumar la madera en diferentes rincones de tu hogar, creando el reflejo de tu manera de disfrutar.

Mudroom o recibidor

Es amor a primera vista. Es el espacio que nos da la bienvenida. Debe ser acogedor y funcional en partes iguales. Aquí el machimbre en un blanco traslúcido que deja ver la veta. Y si sumamos un banco y un perchero obtenemos la ecuación perfecta.

Toilette

Puede ser pequeño, pero no por eso menos agradable u hospitalario. Los metros cuadrados aquí no importan. Siempre que se genere una sensación cálida y práctica. La madera puede estar presente en la base del vanitory o en estantes que sirvan de apoyo de toallas, papeles, etc. Incluso puede ser el ambiente ideal para una madera recuperada que oficie de soporte para piletas y que sume esa naturalidad única del material.

Living/comedor/cocina

Aquí puede tomar una y mil formas. Puede estar presente en un piso parquet, que con su veta realza la belleza de otros materiales y texturas. O en mesas, altas, bajas, de apoyo, consolas, vajilleros, bibliotecas, etc. Su presencia genera un clima particular, único.

Dormitorio

Es un ambiente que se vincula a nuestra intimidad. La madera potencia aquí nuestra sensación de encontrarnos protegidos, a resguardo. Puede presentarse en el piso, en la cabecera de la cama, en las mesas de luz, en un banco al pie de la cama, en una consola para la TV.

Sin duda la madera es protagonista de nuestros hogares y de nuestra manera de disfrutarlos. La calidez de este noble material nos conquista y nos permite personalizar los espacios según nuestros intereses y nuestra manera de habitarlos. Y es ahí que destacamos la importancia de protegerlos para que duren más.

Asesoró: Cetol