TENDIEZ Experiencias a sala llena en Córdoba

Arq. Santiago Viale - Viale Arquitectos: “El 40% de la generación de gases que contaminan la atmósfera viene de los edificios. Podemos buscar la solución en las energías alternativas, pero corremos el riesgo de hacer greenwash que en realidad es un engaño para nosotros y nuestros clientes. No deberíamos preocuparnos en cómo se genera la energía sino en reducir su consumo porque´la mejor energía es la que no se necesita´. Hay que evitar el confort térmico artificial y los elementos arquitectónicos que requieran grandes traslados”.

El Negro Alvarez - humorista: “El diseño del color de mi casa lo hizo el artista Luis Wells, por sugerencia del arquitecto a cargo, Fancy Augustinoy. Yo estaba viviendo en Buenos Aires y no me la terminaba de imaginar hasta que concluyeron las obras. Me acuerdo que cuando la ví por primera vez me encantó y me sorprendió sobre todo el color, porque como argentino soy miedoso de su intensidad. Hoy digo que es muy lindo tener todos estos colores en los diferentes ambientes porque es como si tuviera varias casas. El color armoniza los espacios y crea un nido hospitalario de reunión”.