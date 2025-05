Mauricio Badaloni: "El sector privado debe asumir un rol más activo en la política"

También mencionó que los altos precios locales fomentan el consumo en países limítrofes como Chile, lo que impacta directamente en las ventas internas. “Si el sector privado no vende un mes, no vende el otro, va a tener que corregir precios”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa corrección muchas veces no depende de la voluntad empresarial sino de las condiciones estructurales que impone el Estado.