Gustavo Schiavi: "El boom del turismo gastronómico nos encontró con los quesos en su mejor momento"

Entonces, un día me decidí y dije: "Voy a probar hacer queso acá". El primer desafío era conseguir una buena materia prima, y ahí conocí el tambo de Leonardo Guercio, que tiene tambos en Bermejo y El Borbollón. Él me proveyó la leche y me sorprendió la calidad. Era realmente muy buena, ideal para hacer productos como queso, ricota, crema. También me ayudó con los insumos básicos como el cuajo y los fermentos. Y si me preguntás cómo entramos en las bodegas, sinceramente no lo tengo muy claro. Fue todo muy espontáneo. Mi señora subió una foto a Twitter con los quesos y empezaron a escribirnos. Apareció un enólogo, después un cervecero, y así se fue dando. No recuerdo cuál fue la primera bodega que vino a conocer los quesos, pero sí que se armó una especie de bola de nieve. Hoy estamos en casi todas las bodegas más importantes de Mendoza.