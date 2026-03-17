Especialistas mendocinos llegan a la obra clave mundial sobre heladas y cultivos

En un escenario atravesado por la variabilidad climática y el impacto creciente de las heladas sobre la producción, especialistas mendocinos lograron un reconocimiento de alcance global: fueron convocados como coautores de la nueva edición de Crop Physiology, una de las obras más prestigiosas en fisiología vegetal a nivel internacional .

Perder el olfato incide en la calidad de vida, los vínculos y la seguridad: unos 400.000 mendocinos afectados

El equipo del Centro de Eficiencia Productiva Indegap participó en la redacción del capítulo “Low temperature stress in crops”, enfocado en el impacto de las bajas temperaturas sobre los cultivos. Se trata de un material considerado hoy como referencia técnica para comprender, proyectar y proteger el rendimiento agrícola frente a condiciones de frío extremo.

La participación no solo implica un hito académico, sino que también refleja un cambio de enfoque en la gestión del agro , donde el conocimiento científico se integra cada vez más a la toma de decisiones productivas.

Como parte del lanzamiento internacional, está prevista una presentación oficial en Mendoza dirigida a referentes del sector productivo, que se realizará este jueves, con modalidad virtual y presencial. Allí se analizarán nuevas herramientas para mejorar la competitividad del agro frente a un escenario climático cada vez más desafiante.

Según explicó Francisco González Antivilo, de Indegap , el valor diferencial de este trabajo, que realizó junto con Rosalia Paz, radica en su aplicación concreta. “En la agricultura actual, el margen de error es mínimo. No podemos gestionar el riesgo climático basándonos en la intuición o en recetas históricas”, señaló.

En esa línea, destacaron que la convocatoria a participar de esta obra internacional “valida nuestro modelo de trabajo privado: aplicar el nivel técnico más alto del mundo para resolver problemas económicos reales”. Y agregaron: “Usamos la probabilidad estadística y la fisiología para que el capital del inversor no quede expuesto al azar de una helada”.

El capítulo aborda cómo los cultivos —tanto anuales, como cereales, como perennes, como frutales— responden a las bajas temperaturas en su intento por sobrevivir. En términos productivos, ese proceso fisiológico se traduce directamente en la posibilidad de sostener o perder rendimiento.

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Un aporte local en una obra global

El libro reúne 12 capítulos escritos por especialistas de distintos países, muchos de ellos latinoamericanos que desarrollaron sus carreras en Europa, Estados Unidos o Australia. En ese contexto, el aporte mendocino resulta singular.

“Lo novedoso es que este capítulo está escrito por dos profesionales formados y radicados en la región”, explicó González Antivilo y sumó que realizó parte de su doctorado en Estados Unidos, pero que su objetivo siempre fue desarrollar su trabajo en Mendoza.

Además, destacó que se trata de una obra con fuerte impronta aplicada. “No es solo teoría, sino que aborda cuestiones concretas del agro. Está orientado a un público académico, pero también a profesionales y universidades”, explicó.

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“Terroir térmico”, una herramienta para adaptarse al clima

Entre los aportes más innovadores del capítulo aparece el concepto de “terroir térmico”, una herramienta de manejo agrícola que propone analizar las condiciones térmicas específicas de cada zona para maximizar la viabilidad de los cultivos.

Este enfoque permite ajustar estrategias productivas en función del comportamiento del clima, especialmente en regiones como Cuyo, donde las heladas representan una amenaza recurrente para la rentabilidad.