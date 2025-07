Tuvo una cita con los "12 signos del zodíaco" y contó lo que aprendió de cada uno.

Discriminación viral: es de Brasil y dos argentinas la humillaron porque creyeron que no hablaba español

Al terminar su repaso no reportó nada sobre Géminis y los comentarios no tardaron en llegar: "Saltó a géminis por salud mental", "Y la porquería de géminis te lo olvidaste", "Si tienen la oportunidad de salir con un géminis, desaprovéchenla".

El video y la experiencia de Clara generó la identificación de miles de personas que dejaron más de 815 mil 'me gusta' y 20 mil comentarios. Entre las reacciones más relevantes y divertidas destacan: "Se puso a recolectar los caballeros del zodíaco", "Conclusión no salir con hombres", "No salir con hombres nacidos de enero a diciembre, anotado".