Se enteró que ganó un Grammy mientras trabajaba como repartidor en Amazon

El productor músical compartió un video en TikTok mientras realizaba su jornada habitual de reparto, cuando su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Al principio, no entendía qué estaba sucediendo, hasta que descubrió que había ganado un Grammy al Mejor Álbum de Rap .

Es que Hamhock, con 27 años, colaboró como productor en dos de las canciones más destacadas del álbum Alligator Bites Never Heal de Doechii, un trabajo que le otorgó a la rapera su histórico Grammy.

Embed

Totalmente atónito y aún en su furgoneta de reparto, no podía creerlo. "Acabo de ganar un p*** Grammy. No puedo respirar. Estoy sudando. Esto no puede estar pasando", expresó en su publicación, que ya supera el millón de vistas. "Pasé más de una hora viendo 150 mensajes y llamadas. Fue algo surrealista", reveló en su vídeo.