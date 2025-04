Organista contó la curiosa canción que pidieron para una boda por iglesia y estallaron los comentarios

“No se olviden que estamos dentro de una iglesia. Yo entiendo que podemos adaptar y mi iglesia me permite poder agregar un montón de canciones modernas, pero me parece que todo tiene un límite” , expresó el organista.

Sobre el final del video, el organista confesó que ya tomó una decisión, aunque prefirió no decirla, y abrió el debate para que los usuarios opinen en los comentarios.

#creatorsearchinsights Polémica con el repertorio Podemos adaptar muchas canciones modernas para ejecutar en el órgano de tubos , y la idea siempre es que la gente disfrute su momento y sea feliz a su manera....pero...hay temas que no quedan bien , por el instrumento y por el contexto No sé...que opinan ? #casamento #artistsoftiktok #musica

“Con límites obviamente, no soy muy creyente que digamos pero el respeto va por delante siempre. Karol G? cásense en una fonda entonces”, expresó un usuario. "Tenes que dar tu cancionero y que elijan de allí y punto . Además consúltalo con el padre , soy catequista y uno tiene que seguir una línea en la iglesia", opinó otro.

“Si te pago para que toques la canción de Carol G, tocas la de Karol G, si no, no te pago y vas a ver que pocas ganas te quedan de tocar a Bach”, disparó un usuario, a lo que otro le respondió: “pues te casas en el ayuntamiento, no en la iglesia”.

“Lo que dijo el chico resumido: no pidan bazofias, toca música moderna pero BUENA música, corta”, manifestó otro.

En los comentarios el organista aclaró que se trataba de la canción “Si antes te hubiera conocido” y contó que la pareja “eligió otra canción que les gustó del repertorio y hubo final feliz”.