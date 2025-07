"No me he desmaquillado en 22 años": el insólito caso viral de una mujer china

Una mujer de 37 años, oriunda de Jilin, China , conocida en redes sociales como Gao , se volvió viral tras publicar un video donde revela las consecuencias de no haberse quitado el maquillaje en más de dos décadas. Desde los 15 años, solo se enjuagaba el rostro con agua, sin usar limpiadores ni jabón, y volvía a aplicarse cosméticos. Según explicó, desmaquillarse le resultaba “demasiado tedioso”.

En su testimonio, compartido en la plataforma Douyin (la versión china de TikTok), Gao muestra la piel de su cara completamente roja, inflamada, con pérdida de elasticidad y un tono violáceo. “Me pica todo el tiempo. Me veo arrugada y horrible. Me escondo en casa todos los días”, aseguró, visiblemente afectada.

Una obsesión silenciosa

Lo que empezó como una fascinación adolescente por el labial de su madre se transformó en una rutina ininterrumpida. Durante 21 de esos 22 años, su piel no presentó grandes complicaciones. Pero a comienzos de 2025, sufrió una reacción alérgica que desató una fuerte hinchazón. Para intentar revertirlo, recurrió a un tratamiento con inyecciones de “refuerzo cutáneo”, que no solo no ayudó, sino que empeoró su estado, dañando su piel y dejándola con una apariencia rígida, seca e irritada.