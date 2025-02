La advertencia de un astrónomo sobre la caída de un asteroide en la Tierra: "Se terminaría la vida"

"No hay que temer ni alarmarse por el asteroide que pasará cerca de la Tierra. Existen millones de asteroides, de diversos tamaños y características", explicó en declaraciones a radio Splendid. Durante su participación en el programa Splendid Verano, conducido por Alfredo Casado, el astrónomo enfatizó la importancia de la vigilancia y el estudio constante de estos objetos espaciales. "La pregunta no es si un asteroide puede impactarnos, sino cuándo. Es fundamental monitorearlos y analizarlos", sostuvo.

Bagú advirtió que un asteroide de entre 5 y 6 kilómetros de diámetro podría provocar una catástrofe con consecuencias devastadoras para la vida en el planeta. Sin embargo, también aclaró que, a pesar del riesgo, aún no existe un sistema de defensa probado que permita destruir un asteroide antes de que cause estragos en la Tierra. "Hoy en día, no contamos con un mecanismo de defensa efectivo contra asteroides, eso sigue siendo ciencia ficción", recalcó.