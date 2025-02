Cómo mantener la limpieza del baño con sólo 2 trucos

El baño es un ambiente que no solo es el lugar donde las personas realizan su higiene diaria, sino que también es un punto propenso a la acumulación de bacterias, suciedad y malos olores. Debido a la constante humedad y al contacto con restos biológicos, puede convertirse en un foco de propagación de microorganismos si no se higieniza con regularidad. Para evitar esto, es fundamental adoptar hábitos de limpieza eficaces que no solo garanticen un espacio reluciente, sino también seguro y saludable para todos los miembros del hogar.