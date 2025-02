7 tareas de jardinería que deberías empezar ahora para prepararte para el otoño, según los jardineros

No se trata solo de mantener las plantas en buen estado, sino también de prepararlas para los cambios de temperatura y humedad que trae el otoño.

Si querés que tu césped siga verde y resistente en otoño, no esperes al último momento . Aplicar un fertilizante con alto contenido de potasio en febrero o marzo le va a dar los nutrientes que necesita para enfrentar los cambios de temperatura.

2. Jardinería: Podá las plantas que lo necesitan

Algunas especies necesitan una buena poda antes de que termine el verano. Árboles como los frutales, arbustos ornamentales y enredaderas florecen mejor si eliminás ramas secas o débiles en esta época.

Eso sí, no te emociones con la tijera de podar: no todas las plantas toleran la poda pre-otoñal. Por ejemplo, si tenés hortensias o rosales, esperá un poco más para no afectar la próxima floración.

image.png

3. Limpiá las hojas y restos de plantas secas

El verano deja su huella en el jardín: ramas caídas, flores marchitas y hojas secas que pueden acumularse y generar hongos o plagas. Antes de que empiece el otoño, es clave hacer una limpieza profunda y despejar la superficie del suelo.

Podés usar estos restos para hacer compost casero, lo que además te va a servir como abono para futuras siembras.

4. Empezá a plantar especies de otoño

Si querés que tu jardín siga teniendo color en otoño, este es el momento para plantar flores de estación. Algunas opciones ideales para esta época son:

Pensamientos

Crisantemos

Caléndulas

Violas

Estas especies resisten bien el fresco y van a mantener el jardín colorido cuando el verano se termine.

image.png

5. Protegé las plantas más sensibles al frío

En pocas semanas, las temperaturas van a empezar a bajar, y algunas plantas pueden sufrir el cambio. Si tenés especies tropicales o muy delicadas, pensá en reubicarlas en zonas más protegidas o usar coberturas de tela antiheladas para evitar daños.

También es un buen momento para trasplantar plantas en maceta a lugares más resguardados antes de que llegue el frío intenso.

6. Revisá el sistema de riego

Con la llegada del otoño, el riego cambia. Ya no hace el calor extremo del verano, pero tampoco es momento de dejar de regar por completo.

Es importante ajustar la frecuencia de riego para evitar el exceso de humedad, que puede favorecer la aparición de hongos. Si usás riego automático, configurá los tiempos para reducir la cantidad de agua de a poco.

image.png

7. Mejorá la tierra con abonos orgánicos

El suelo es la base de un buen jardín, y después del desgaste del verano, puede estar falto de nutrientes. Incorporar humus de lombriz, compost o estiércol bien descompuesto va a mejorar la estructura del suelo y aportar los nutrientes que las plantas necesitan para el otoño.

Además, si pensás en sembrar hortalizas de invierno como lechuga, espinaca o brócoli, este es el momento ideal para preparar la tierra.