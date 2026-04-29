29 de abril de 2026 - 09:42

Uso del celular al volante: a partir del 1 de mayo, se suspenderán los permisos de conducir en estos lugares

A partir del viernes 1 de mayo, cuatro departamentos aplicarán la quita inmediata del permiso y multas de hasta 135 euros por manipular el móvil al conducir.

Uso del celular al volante: la nueva normativa que entra en vigor el 1 de mayo.

Uso del celular al volante: la nueva normativa que entra en vigor el 1 de mayo.

Foto:

Desde este viernes 1 de mayo, el uso del celular al volante tendrá consecuencias drásticas en cuatro departamentos específicos. Las autoridades ampliaron un experimento que permite la suspensión inmediata del permiso de conducir. Esta medida administrativa busca frenar una de las causas principales de siniestros graves, ya que el celular triplica el riesgo de accidentes.

Leé además

El Arzobispado de Mendoza confirmó que restringirá el uso de celulares en sus 11 instituciones educativas.

Celular en las aulas: colegios religiosos de Mendoza se suman a la tendencia y restringirán su uso
casi nadie lo sabe: para que sirve el pequeno agujerito al lado de la camara de tu celular y por que es la clave para que tus videos se escuchen perfecto

Casi nadie lo sabe: para qué sirve el pequeño agujerito al lado de la cámara de tu celular y por qué es la clave para que tus videos se escuchen perfecto

La lista de zonas que aplican la suspensión inmediata del registro por usar el smartphone mientras se maneja sigue creciendo. Hasta ahora, la medida se implementaba en Landes, Lot-et-Garonne y Pas-de-Calais. Sin embargo, a partir de este viernes, los conductores en las rutas de Charente-Maritime también enfrentarán la quita directa de su licencia si son sorprendidos con el celular en la mano.

image

Multas, quita de puntos y entrega inmediata del permiso

Esta disposición no es solo una advertencia, sino una facultad administrativa que permite la Prefectura basándose en el Código de Circulación. La policía nacional advierte que el móvil es responsable de numerosos accidentes fatales cada año. De hecho, manipular un dispositivo mientras se conduce multiplica por tres la probabilidad de sufrir un choque de gravedad en la vía pública.

Además de la pérdida inmediata del permiso, la infracción conlleva sanciones económicas severas. Se considera una falta de cuarta clase, lo que implica una multa de 135 euros, que puede reducirse a 90 euros si se abona de forma anticipada. A esto se suma la quita automática de tres puntos del registro de conducir, afectando el historial del infractor de manera permanente.

image

Por qué las autoridades endurecen los controles desde mayo

El experimento se amplía justo antes del inicio de mayo, fecha en la que aumenta el flujo vehicular por los días de descanso. Las autoridades locales de Charente-Maritime explicaron que buscan reducir la siniestralidad vial atacando la distracción tecnológica. Para los conductores, esto significa que ya no habrá margen de error ni segundas oportunidades ante la mirada de los agentes.

La mera observación del uso del teléfono móvil resultará en la entrega obligatoria del documento de conducir en el acto. Es un mensaje claro sobre la prioridad de la seguridad frente a la conectividad. La expansión a un cuarto departamento sugiere que los resultados en las regiones iniciales han sido considerados efectivos, extendiendo ahora la vigilancia estricta a más rutas del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los mayores suelen criticar a sus hijos más jóvenes por un hábito que ellos tampoco pueden dejar. 

Los mismos adultos que critican a sus hijos y nietos por estar pegados al celular son ahora los más vulnerables a la adicción digital en la jubilación, según los estudios

Los niños que pasen más tiempo  del que deberían en el teléfono probablemente desarrollen miopía, según estudios.

Los estudios dicen que los niños que usan celular desde pequeños podrían integrar el 40% de casos globales de miopía en 2050

Reiniciar tu celular

Por qué deberías reiniciar tu celular una vez por semana para mejorar la batería y la seguridad, según expertos