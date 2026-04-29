Uso del celular al volante: a partir del 1 de mayo, se suspenderán los permisos de conducir en estos lugares

A partir del viernes 1 de mayo, cuatro departamentos aplicarán la quita inmediata del permiso y multas de hasta 135 euros por manipular el móvil al conducir.

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Desde este viernes 1 de mayo, el uso del celular al volante tendrá consecuencias drásticas en cuatro departamentos específicos. Las autoridades ampliaron un experimento que permite la suspensión inmediata del permiso de conducir. Esta medida administrativa busca frenar una de las causas principales de siniestros graves, ya que el celular triplica el riesgo de accidentes.

La lista de zonas que aplican la suspensión inmediata del registro por usar el smartphone mientras se maneja sigue creciendo. Hasta ahora, la medida se implementaba en Landes, Lot-et-Garonne y Pas-de-Calais. Sin embargo, a partir de este viernes, los conductores en las rutas de Charente-Maritime también enfrentarán la quita directa de su licencia si son sorprendidos con el celular en la mano.

image Multas, quita de puntos y entrega inmediata del permiso Esta disposición no es solo una advertencia, sino una facultad administrativa que permite la Prefectura basándose en el Código de Circulación. La policía nacional advierte que el móvil es responsable de numerosos accidentes fatales cada año. De hecho, manipular un dispositivo mientras se conduce multiplica por tres la probabilidad de sufrir un choque de gravedad en la vía pública.

Además de la pérdida inmediata del permiso, la infracción conlleva sanciones económicas severas. Se considera una falta de cuarta clase, lo que implica una multa de 135 euros, que puede reducirse a 90 euros si se abona de forma anticipada. A esto se suma la quita automática de tres puntos del registro de conducir, afectando el historial del infractor de manera permanente.

image Por qué las autoridades endurecen los controles desde mayo El experimento se amplía justo antes del inicio de mayo, fecha en la que aumenta el flujo vehicular por los días de descanso. Las autoridades locales de Charente-Maritime explicaron que buscan reducir la siniestralidad vial atacando la distracción tecnológica. Para los conductores, esto significa que ya no habrá margen de error ni segundas oportunidades ante la mirada de los agentes.