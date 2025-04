Un país europeo describió a la princesa Leonor con una palabra que dejó a toda la realeza sin palabras

La revista alemana Stern ha dedicado un amplio reportaje a analizar la figura de la princesa Leonor , una de las royals que más está dando de que hablar en el mundo real . El medio citado se animó a justificar por qué, según dice, la hija de los reyes Letizia y Felipe no es igual a otras integrantes de realeza.

"Las actividades de un adolescente rara vez merecen ser comentadas o escritas. Pero esta joven de 19 años, que aparece constantemente en los titulares y es seguida con atención no sólo en Internet, no es una persona común. Para todos los que no son baby boomers: ella es diferente de los mortales normales", empieza dejando claro el artículo.