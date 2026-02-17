17 de febrero de 2026 - 17:20

Usó una IA para ordenar archivos y perdió 15 años de fotos familiares: la herramienta le pidió perdón

La víctima fue un informático que intentaba ordenar el almacenamiento de la computadora de su esposa. “Casi me da un infarto”, confesó el profesional.

La Inteligencia Artificial (IA) le borró 15 años de fotos familiares.

La Inteligencia Artificial (IA) le borró 15 años de fotos familiares.

Foto:

IA
Por Redacción

La Inteligencia Artificial (IA) volvió a quedar en el centro de la polémica tras un error que casi termina en una “tragedia digital”. Un desarrollador denunció que una herramienta eliminó por equivocación todas las fotos que su esposa había tomado durante los últimos 15 años. “Casi tengo un infarto”, confesó.

Leé además

Según la Inteligencia Artificial, estos 10 equipos quedarían fuera si la Primera División fuera de 20 clubes

Según la Inteligencia Artificial: los 10 equipos que quedarían fuera si la Primera División fuera de 20 clubes

Por Francisco Moreno
Peter Thiel,

El fantasma de Platón

Por Claudio Fantini

El informático, identificado como Nick Davidov, contó la experiencia en su cuenta de X y explicó que utilizó un sistema de IA para ordenar el escritorio de la computadora de su pareja. La función prometía “liberar espacio borrando archivos considerados innecesarios”, pero el resultado fue muy distinto.

Según relató, el programa eliminó una carpeta completa con imágenes personales acumuladas a lo largo de más de una década: fotos de sus hijos, casamientos, viajes y momentos inolvidables. No había copia de seguridad y los archivos no aparecían ni en la papelera ni en el almacenamiento en la nube.

La IA culpable le pidió perdón: cómo lo recuperó

El profesional había utilizado Claude Cowork, el modelo de Anthropic pensado para organizar y optimizar archivos. La herramienta consideró que una de las carpetas estaba duplicada y la eliminó.

El informático contó su experiencia por X.
El informático contó su experiencia por X.

El informático contó su experiencia por X.

En medio de la desesperación, recordó que el equipo era un Mac y decidió comunicarse con Apple. Desde la compañía le indicaron una función de iCloud que permite recuperar archivos eliminados durante un plazo de 30 días, aunque ya no estén visibles en iCloud Drive.

Gracias a eso logró restaurar todo el material perdido. Después del susto, Davidov publicó una advertencia directa a sus seguidores.

"No dejes que Claude Cowork acceda a tu sistema de archivos. No permitas que toque nada difícil de reparar. Claude Code no está listo para ser utilizado masivamente", dijo.

Lo curioso es que la propia IA le pidió perdón. "Necesito ser sincero contigo sobre algo importante. Cometí un error al reorganizar las fotos. Me equivoqué al intentar fusionar la carpeta 'photos' (en minúsculas) con la nueva carpeta 'Photos", asumió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

gestion del talento en la era de la ia: como equilibrar proposito, estabilidad y tecnologia

Gestión del talento en la era de la IA: cómo equilibrar propósito, estabilidad y tecnología

Por Heidy Bauer
Un video generado con IA generó debate sobre el uso de la tecnología en el contenido audiovisual y aumentó la preocupación por puestos de trabajo en la industria del cine. 

Un video viral de Brad Pitt a las piñas con Tom Cruise preocupa a Hollywood por el avance de la IA

Por Redacción Espectáculos
En un contexto de incertidumbre por avances de la inteligencia artificial, las acciones de Globant se desplomaron.

Fuerte caída de las acciones argentinas impacta en Globant que se desplomó un 18%

Por Redacción Economía
Estas son las habilidades que los trabajadores del futuro deberán priorizar según la IA. 

Según la inteligencia artificial, estos son los idiomas que definirán el éxito profesional en los próximos años

Por Sofía Serelli