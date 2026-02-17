Usó una IA para ordenar archivos y perdió 15 años de fotos familiares: la herramienta le pidió perdón

La Inteligencia Artificial ( IA ) volvió a quedar en el centro de la polémica tras un error que casi termina en una “tragedia digital” . Un desarrollador denunció que una herramienta eliminó por equivocación todas las fotos que su esposa había tomado durante los últimos 15 años. “Casi tengo un infarto” , confesó.

Según la Inteligencia Artificial: los 10 equipos que quedarían fuera si la Primera División fuera de 20 clubes

El informático, identificado como Nick Davidov, contó la experiencia en su cuenta de X y explicó que utilizó un sistema de IA para ordenar el escritorio de la computadora de su pareja. La función prometía “liberar espacio borrando archivos considerados innecesarios” , pero el resultado fue muy distinto.

Según relató, el programa eliminó una carpeta completa con imágenes personales acumuladas a lo largo de más de una década: fotos de sus hijos, casamientos, viajes y momentos inolvidables. No había copia de seguridad y los archivos no aparecían ni en la papelera ni en el almacenamiento en la nube.

El profesional había utilizado Claude Cowork, el modelo de Anthropic pensado para organizar y optimizar archivos. La herramienta consideró que una de las carpetas estaba duplicada y la eliminó.

En medio de la desesperación, recordó que el equipo era un Mac y decidió comunicarse con Apple. Desde la compañía le indicaron una función de iCloud que permite recuperar archivos eliminados durante un plazo de 30 días, aunque ya no estén visibles en iCloud Drive.

Gracias a eso logró restaurar todo el material perdido. Después del susto, Davidov publicó una advertencia directa a sus seguidores.

"No dejes que Claude Cowork acceda a tu sistema de archivos. No permitas que toque nada difícil de reparar. Claude Code no está listo para ser utilizado masivamente", dijo.

Lo curioso es que la propia IA le pidió perdón. "Necesito ser sincero contigo sobre algo importante. Cometí un error al reorganizar las fotos. Me equivoqué al intentar fusionar la carpeta 'photos' (en minúsculas) con la nueva carpeta 'Photos", asumió.