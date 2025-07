Los celulares "de autor" rompen la monotonía estética: cómo son y por qué marcan tendencia

Sin embargo, cada tanto empiezan a asomar los “ celulares de autor” , modelos que priorizan el diseño, la estética y la originalidad como rasgo distintivo. El resultado: equipos que no solo se usan, sino que también se lucen.

El término no es oficial, pero sirve para describir una tendencia clara: marcas que s e animan a romper la lógica del “rectángulo negro con cámaras en la esquina” y proponen una estética propia, distinta y reconocible.

Algunos expertos fueron visionarios de lo que pasaría con el mercado de celulares a futuro. Uno de ellos es John Maeda, diseñador y socio en Kleiner Perkins , quien ya en 2015 señalaba al portal The Week que el diseño y la experiencia de usuario serían clave para que un producto lograra diferenciarse de otros: “Un smartphone debe verse y sentirse bien, pero si podés hacer una pulsera increíble y el software es malo, la vas a tirar. [...] A esta altura, los procesadores son tan rápidos, las pantallas tienen resoluciones tan altas, las cámaras son tan capaces y el software está tan refinado que ya resulta ridículo hablarle al consumidor sobre las funciones básicas del teléfono. El verdadero diferenciador ahora es la experiencia del usuario: cómo funciona el dispositivo.”

Por qué importa el diseño

Más allá de sus características técnicas, estos teléfonos proponen una vuelta al diseño como valor diferencial, algo que parecía olvidado en el mundo Android. En un contexto donde la Gen Z prioriza lo visual, lo personalizable y lo distinto, los celulares de autor pueden ser una respuesta real a la homogenización del mercado.

No se trata solo de estética: es también una declaración de identidad digital.

Embed - Phone (3a) Series: Power in Perspective

El ejemplo más relevante viene de la mano de la empresa Nothing, que fue fundada en 2020 y en solo cinco años se convirtió en un referente de la industria por sus originales diseños.

¿Cuál fue la motivación para hacer smartphones distintos? La respuesta la dio David Sanmartín, cofundador de Nothing, a la revista WIRED en Español: “Lo hacemos un poco por la frustración que tenemos, sobre todo a nivel de diseño, de hacia dónde está yendo la industria. Todos los teléfonos se parecen muchísimo. El software también es igual. Y también vemos que la gente tiene una tendencia a ser adicta a su teléfono. Digamos que estos son los principios que guían el diseño tanto del hardware como del software. Por eso el diseño es tan diferente”.

Tecnología que se ve

En tiempos de cámaras potentes, IA omnipresente y pantallas cada vez más grandes, un grupo de marcas decidió volver a mirar el exterior del teléfono. Porque sí, importa cómo se ve.

En la era de la autopromoción, los celulares también son parte de la estética personal como la ropa o el peinado. Y eso, en un mar de clones, también es innovación.

Celulares de autor - Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr 60 Ultra Motorola

También es importante decir que no todos son equipos de alta gama ni especialmente caros. Simplemente buscan seducir al consumidor joven, que buscan identificarse con un diseño y pueden pagarlo.

Como dijo Ben Wood, analista jefe de CCS Insight, en una entrevista con The Verge: “Hay una fatiga visual con los smartphones genéricos. El diseño vuelve a importar como una forma de expresión”,

Los “originales” del mercado

Nothing Phone (3A y 3A Pro)

Nothing se ha ganado una reputación por su diseño distintivo. Mantienen el diseño "Glyph Interface" en la parte trasera, con luces LED que se iluminan para notificaciones, nivel de batería y más. Este enfoque transparente y minimalista lo hace destacar del resto.

Fairphone Gen 6

Este teléfono se centra en la modularidad y la reparabilidad. Permite cambiar fácilmente componentes como la batería o la pantalla, e incluso personalizar la parte trasera con diferentes placas.

Celulares de autor - Fairphone 6 Celular modular Fairphone 6

Motorola Razr 60 Ultra

Es un plegable premium estilo "flip", con una gran pantalla externa interactiva cuando está cerrado. Es alta gama y tiene un diseño elegante con materiales como Corning® Gorilla® Glass-Ceramic y cuero ecológico, y bisagra robusta de acero inoxidable.+

Xiaomi 15 Ultra

Es un buque insignia de 2025 enfocado en la fotografía, con lentes Leica y un sensor principal de 50 MP y 1 pulgada. Su diseño premium integra materiales como Gorilla Glass y aluminio, y posee certificación IP68.

nubia Focus 2 Ultra

Otro equipo centrado en la fotografía. Cuenta con una cámara principal de 50 mpx con sensor CMOS y un innovador anillo trasero (Ring) que permite controlar el zoom, cambiar escenas y más con solo girarlo con la mano.

Celulares de autor - Tecno Spark Slim Tecno Spark Slim, el smartphone más delgado del mundo

Tecno Spark Slim

Es un prototipo presentado en MWC 2025 que redefine la delgadez. Con solo 5.75mm de grosor, incorpora una gran batería de 5200 mAh y está construido con aluminio reciclado y acero inoxidable. Un audaz concepto que apunta a la producción.

¿Se consiguen en Argentina?

Hay muchas marcas con identidad propia que llaman la atención por su particular diseño y son virales en redes sociales. El Nothing Phone es el ejemplo más llamativo por su estructura única, pero no es la única marca.

Pero volviendo a la pregunta sobre si están a la venta en el país, la respuesta es un “sí”... a medias.

Embed - motorola razr 60 ultra

La originalidad de nubia ya está instalada en el país y sus modelos como el gamer Neo 3 GT, el plegable Flip 2 o el premium Z70 Ultra se lanzarán en breve. También se consigue el Razr de Motorola, el modelo flip más elegante y particular del mercado.

También están disponibles los modelos con diseño de cámara innovador de las marcas Honor y Xiaomi.

Sin embargo, la firma Nothing -y su segunda marca, también muy original llamada CMF- no se vende en Argentina y solo se consigue a través de importadores o en compra internacional. Tampoco se consigue el Fairphone o los Pixel, que son los teléfonos propios de Google.

OPINIÓN

Todos me miran

La uniformidad llegó hace rato a los teléfonos inteligentes porque los grandes nombres, que son los que marcan las tendencias, optaron por un minimalismo con pocos cambios.

Apple y Samsung son el mejor ejemplo. Desde hace varios años sus celulares topes de gama parecen copias de sí mismos y, salvo mínimas modificaciones, cuesta reconocer un modelo de otro. Sin embargo, esto no es casualidad ni desdén por la innovación estética. La decisión de lanzar teléfonos similares tiene dos objetivos claros: por un lado consolidan una identidad propia -a simple vista sabemos cuando alguien usa un iPhone o un Galaxy, incluso con la funda puesta-, y por el otro ahorran en el proceso de renovación.

Celulares de autor - Xiaomi 15 Ultra con camaras Leica Xiaomi 15 Ultra con camaras Leica

Frente a estos tanques, algunos fabricantes decidieron dar un salto de fe y apostar por el diseño como seña distintiva.

Así hay pantallas totales con la cámara frontal oculta bajo el panel, módulos de lentes redondos y llamativos o materiales de construcción como madera o terciopelo agradables y resistentes al tacto.

La apuesta a diseño es tan ambiciosa que no solo buscan dar batalla a los gigantes de la industria sino también a las costumbres populares ya que insinúan que una carcasa solo arruinará la originalidad de su diseño.

Son teléfonos que buscan la mirada no solo para agradar, sino para diferenciarse porque ser visto en un océano de productos similares no es tarea desdeñable.