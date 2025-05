Los 4 trucos caseros y que pocos conocen para acelerar el WiFi en casa sin gastar dinero

En un mundo cada vez más digitalizado, donde el trabajo remoto, el streaming y los dispositivos inteligentes se han vuelto parte del día a día, contar con una buena conexión a internet en casa ya no es un lujo, sino una necesidad. Pero no siempre la red WiFi responde con la velocidad que esperamos esperamos y eso puede cambiar.

Incluso, muchos expertos recomiendan programar reinicios automáticos periódicos para mantener un rendimiento óptimo. Esta acción es especialmente útil cuando experimentamos caídas intermitentes en la señal o una disminución repentina de la velocidad.

Revisa los dispositivos conectados y limpia tu red

Otro factor que muchas veces pasa desapercibido es la cantidad de dispositivos conectados al WiFi. Desde celulares y laptops hasta televisores inteligentes, asistentes virtuales o cámaras de seguridad, todos consumen ancho de banda.

A veces, incluso olvidamos que ciertos equipos siguen conectados aunque no estén en uso. Acceder al panel de configuración del router permite ver en tiempo real qué dispositivos están activos en la red. Si detectás alguno que no reconocés, o que no debería estar conectado, es recomendable desconectarlo para liberar recursos y mejorar el rendimiento general de la red.

router2.jpg Revisa los dispositivos conectados y limpia tu red Web

Ubicación del router: un detalle que hace la diferencia

La ubicación física del router es determinante para garantizar una buena distribución de la señal dentro del hogar. Muchos usuarios cometen el error de colocarlo dentro de armarios, detrás de muebles o en rincones alejados, sin tener en cuenta que las barreras físicas como paredes gruesas, puertas metálicas o incluso electrodomésticos pueden interferir seriamente en la propagación de la señal.

Lo ideal es ubicar el router en una zona central de la casa, a una altura considerable y en un espacio libre de obstáculos. Esto permitirá que la señal llegue de forma más uniforme a todos los ambientes.

Cambiar el canal de conexión y aprovechar la banda de 5 GHz

Por último, una solución muy eficaz para mejorar la calidad de la conexión es cambiar el canal del WiFi. Muchas veces, si vivimos en un edificio o en zonas con alta densidad de redes, puede ocurrir que varios routers estén emitiendo por el mismo canal, lo que genera interferencias y reduce la velocidad. Ingresando al menú de configuración del router, se puede modificar fácilmente este parámetro.

También es recomendable alternar entre la banda de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Mientras que la primera ofrece mayor cobertura, la segunda proporciona mayor velocidad en distancias cortas, ideal para tareas que demandan mayor ancho de banda como videollamadas o juegos online.

router3.jpg Ubicación del router: un detalle que hace la diferencia Web

Mejorar la calidad de tu red WiFi no siempre requiere una inversión económica. Con estos cuatro cambios simples y gratuitos, cualquier usuario puede optimizar su conexión doméstica, disfrutar de una navegación más fluida y sacarle el máximo provecho a los servicios que ya está pagando. A veces, lo único que hace falta es ajustar algunos detalles técnicos y adoptar buenas prácticas de uso.