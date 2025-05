Escuchar la misma canción repetidamente no es solo un hábito común, sino un fenómeno que la psicología estudia para entender cómo las emociones y la mente interactúan con la música. Este acto revela mucho sobre nuestro estado emocional y los mecanismos que usamos para regularlo.

Estás solo, con auriculares puestos, y por décima vez suena la misma canción. No importa si estás en el colectivo, caminando o trabajando: no podés parar. Repetir una canción puede parecer una costumbre menor, incluso inofensiva, pero esconde mecanismos emocionales mucho más complejos de lo que parece.

image.png Qué significa que alguien escuche la misma canción una y otra vez, según la psicología

Según un estudio de la Universidad de Michigan publicado en Psychology of Music, las personas que repiten canciones tienden a tener un vínculo más profundo con la música a nivel emocional. La repetición no siempre se debe a la melodía o letra en sí, sino al significado personal que esa canción tiene en un momento puntual.

La ciencia también explica que al repetir una canción se activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, la hormona relacionada con el placer. Así, la repetición no es solo emocional: es también una respuesta neuroquímica.

Un espejo emocional que no siempre reconocemos

Para la salud mental, repetir canciones puede ser tanto un recurso útil como un posible síntoma a observar. Si alguien escucha una misma canción durante semanas, sin descanso, puede ser señal de que está atravesando un proceso interno no resuelto. En algunos casos, puede estar ligado a estados de ansiedad, duelo o necesidad de contención emocional.

La música ofrece un espacio seguro, donde se pueden revivir emociones sin juicio. Y ahí radica parte de su poder. La psicóloga Elizabeth Margulis, autora de On Repeat: How Music Plays the Mind, sostiene que repetir música puede ser un intento inconsciente de extender una emoción placentera o, por el contrario, de entender una que resulta confusa.

En definitiva, si alguien repite una canción una y otra vez, probablemente no sea por capricho. Tal vez su mente encontró ahí un refugio emocional, una pausa, o una forma de procesar algo que todavía no puede decir en voz alta.