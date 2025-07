Qué significa que procrastines todo aunque sepas que te perjudica, según la psicología

Postergar tareas importantes, incluso sabiendo que puede generarte problemas, no es solo una mala costumbre . La psicología, la salud y la ciencia vienen advirtiendo que la procrastinación repetida puede esconder conflictos emocionales más profundos que conviene entender antes de juzgarte por no actuar.

En algún rincón del día, a casi todos les pasa: hay algo que sabés que tenés que hacer, algo que incluso querés terminar... pero no lo hacés. Lo pateás. Lo evitás. Lo postergás una y otra vez, aún sabiendo que las consecuencias no van a ser buenas. En muchos casos, la procrastinación no tiene nada que ver con la pereza ni con la falta de capacidad.