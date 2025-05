Viniciuz, el influencer brasileño que, desde Mendoza, le saca la ficha a los argentinos

Cuando viajó al país por primera vez le recomendaron visitar la provincia cuyana y no dudó en googlear para saber de qué se trataba. "Puse en la computadora 'Mendoza' y vi que tenía montañas, ciudad y dije: 'Ah mirá, es linda Mendoza, es hermosa' y nos subimos a un bus desde Buenos Aires, pensando que eran dos horas, y eran como 18 horas", rememora entre risas sobre ese largo viaje que hizo para conocer el lugar del que tanto le habían hablado.

"Cuando llegamos acá, agotados, y vimos la Cordillera de los Andes, era como que la mente no identificaba que era una montaña, porque nosotros no tenemos montañas allá, y me impactó mucho. Las calles con árboles y verdes me gustaron mucho y dije: 'Si un día vuelvo, quiero vivir en esta ciudad'. Conocí otras partes del mundo, pero Mendoza me fascinó", confiesa.

Viniciuz, el influencer brasileño más viral (2).jpeg

El influencer vivió dos años en Europa y recorrió otras ciudades del Norte y Sur del país, pero siempre su plan fue vivir en esta provincia. "El año pasado vine ya para vivir, con el objetivo de buscar trabajo y comprar una casa", comenta.

Y suma, sobre las principales razones que lo trajeron a Mendoza: "En Europa pude estudiar, trabajar y, de paso, ahorrar. Pero a Argentina no vine con el objetivo de hacer plata, sino con el objetivo de vivir, de disfrutar de la ciudad, de vivir en este lugar que es tranquilo, con naturaleza y ciudad".

En esa misma línea destaca, efusivo: "Europa es lindo, podés cambiar el teléfono en seis meses, tener carro, ropa de marca... pero después me encierro solo en un departamento. Acá me siento abrazado, tengo amigos, tenés las juntadas, me invitan, salen y creo que el ser humano necesita eso ¡Ustedes viven!".

Viniciuz resalta que en pocos lugares se disfruta de una tarde en el Parque o de verse, incluso entre semana, con amigos o familia y compartir los gastos para que nadie se quede afuera.

Con el trabajo que él tenía en Brasil, cuenta que podría tener el departamento frente al mar, el auto 0km, podría tenerlo todo, pero todo referido a lo material y "la vida se me estaba pasando", resaltó.

Viniciuz el brasileño que la rompe en redes (2).PNG

El brasileño que conoce a los argentinos más que los argentinos

Ya instalado en Maipú, el departamento que eligió para vivir por su cercanía a la Ciudad y por sus amistades, fue que, sin querer, Scofield se volvió viral con un video y desde ese momento no dejó de subir contenido a sus redes relacionado a cómo hablamos y cómo nos relacionamos los argentinos, algo que no deja de sorprenderlo.

"Cuando hablaba con amigos de otros países, siempre decían que Argentina tenía rico asado, tango y mate, Argentina se resumía en eso", cuenta. Pero él, que conocía el país, no estaba de acuerdo con esa idea acotada. "Argentina tiene esas tres cosas, pero también mucho más. Es un país que tiene gran variedad de comida, música, de costumbres y tradiciones", avisa.

"Agarré un cuaderno, una lapicera y escribí palabras argentinas que para mí no tenían sentido como 'altas llantas', cosas que me venían a la mente, y grabé un video para TikTok que nunca subí. Pasaron un par de días y la aplicación me mandó notificación preguntándome si quería subir el video que había quedado en borrador. Lo subí y el video tuvo más de 100.000 visualizaciones en poco tiempo y miles comentarios", relata sobre cómo comenzó a subir contenido a las redes.

"Y no hago un personaje, no es algo ficticio, todo lo que hablo es verdad porque en los comentarios ustedes confirman lo que digo como: 'Es verdad yo hablo así' o 'Eso me lo decía mi mamá'. Y me llama la atención en el gráfico de las redes me aparece que miran mis videos personas de 6 a 80 años", comenta este simpático brasileño. Y resalta que sus posteos tienen muchas interacciones porque los usuarios se sienten identificados con lo que expresa.

Una vez que comenzó a subir videos cada vez más seguido (tiene más de 200 publicados desde que arrancó en marzo de 2024) se dio cuenta de que también hizo que otras provincias conocieran palabras y expresiones que se dicen en determinado lugar del país, que en otras ciudades no se utilizan.

"Muchas veces entre ustedes no conocen cosas de otras provincias. Hice un video hablando del 'pues' y gente de Buenos Aires me comentaba que los argentinos no usan esa expresión, y en Mendoza y en el Norte la usan", ejemplifica Viniciuz.

Además, la exposición y los videos lo llevaron a crear su emprendimiento relacionado con las redes y Argentina, pese a que actualmente está en busca de trabajo relacionado con las carreras que estudió: Administración de Empresas, Logística y Comercio Exterior.

A pedido de sus seguidores, Viniciuz sacó a la venta a través de una web, remeras, mates, bolsos, gorras y stickers del cucaracho y "Callate", dos expresiones que tiene registradas. De esta manera, no sólo creó una comunidad de argentinos que se conectan a través de sus videos, sino también una marca bien argenta.

image.png