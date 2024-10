Videos: libertarios fueron agredidos durante una asamblea universitaria porque “tiraban gas pimienta”

Gas pimienta, agresiones e insultos al ritmo de “fuera, fachos, fuera”. Una pelea se desató este lunes entre estudiantes en la Universidad Nacional de Quilmes, en el marco de una asamblea que evaluaba la posibilidad de plegarse a las tomas decididas en distintas facultades del país para expresar repudio al veto presidencial al financiamiento universitario.

En los videos viralizados en las redes sociales, varias mujeres se quejaban por el efecto irritante en sus ojos, acusando a militantes libertarios de haber lanzado gas pimienta cuando intentaban intervenir en la asamblea.

“Fuera, fachos fuera”, se escuchó en el salón de la UNQ donde se realizó el encuentro, en imágenes que mostraban una arenga dirigida a los simpatizantes de Javier Milei que se presentaron en el lugar.

Sin embargo, los libertarios agredidos tienen otra versión de la trifulca. En medios como LN+, Héctor Garcete, uno de los jóvenes agredidos, aseguró haberla pasado mal simplemente porque quería expresar su disconformidad con la toma: “No puedo hablar mucho porque tengo mucho dolor. Nos golpearon, nos pegaron patadas, nos empujaron”.

REPUDIO



👉Durante la asamblea que se desarrolló esta tarde en la sede de Bernal irrumpieron personas ajenas a la Universidad en actitud intimidante. pic.twitter.com/WFbJ6Khzy8 — Universidad Nacional de Quilmes (@UNQoficial) October 15, 2024

“No nos invitaron (a la asamblea), yo estaba en clase, me dieron mi parcial, quería saber mi nota y la idea era bajar y demostrar mi disconformidad, que no estaba de acuerdo con la toma de la universidad. Creí que las cosas iban a estar bien, pero apenas tomamos la palabra, yo quise hablar y no me dejaron. Cuando escucharon que no estábamos de acuerdo se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a patear, a golpear, Yo traté de tranquilizar las cosas y les dije que no somos violentos, que veníamos solamente a escuchar la asamblea. Nos empezaron a decir un montón de cosas, fachos, nos putearon, habían personas que no eran alumnos, para mí eran de Franja Morada que fueron los que nos atacaron primero”, detalló el joven.

Ante este panorama, Nahuel Sotelo, quien es funcionario nacional a cargo de la Secretaría de Culto, en la órbita de Cancillería, dijo: “Hacemos responsables por las lesiones de los militantes nuestros en la Universidad de Quilmes a las autoridades, al Gobernador y al municipio”.

HACEMOS RESPONSABLE POR LAS LESIONES DE LOS MILITANTES NUESTROS EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD, EL GOBERNADOR Y EL MUNICIPIO.

Pegar entre muchos es de cobardes. pic.twitter.com/mO4AnMILJM — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) October 14, 2024

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió bajar las expresiones violentas. “Uno puede discutir, incluso de manera fuerte, sin necesidad de entrar en la violencia física, que es algo arcaico para la discusión política”.

