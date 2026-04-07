7 de abril de 2026 - 09:03

Video: bomberos rescataron a un joven que amenazaba con tirarse desde un piso 13

El impactante operativo ocurrió en un edificio de la calle Nahuel Huapi en Villa Urquiza. Con una maniobra de distracción, los rescatistas lograron poner a salvo al joven.

Video: bomberos rescataron a un joven que amenazaba con lanzarse desde un piso 13.

Video: bomberos rescataron a un joven que amenazaba con lanzarse desde un piso 13.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un joven que atravesaba una severa crisis psiquiátrica y amenazaba con quitarse la vida tirándose de un edificio fue rescatado por equipos de emergencia en Villa Urquiza.

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El dramático incidente tuvo lugar en una torre situada en la calle Nahuel Huapi al 5000. Tras un llamado de alerta, se activó de forma urgente el protocolo de rescate que movilizó a los Bomberos de la Ciudad, especialistas del Cuerpo de Psicólogos de la Policía y personal del SAME.

El joven se encontraba visiblemente alterado en el borde del piso 13. Según se puede apreciar en un video viral, mientras el equipo de psicólogos mantenía un diálogo constante para intentar persuadirlo, bomberos aguardaban el momento exacto para actuar sin ponerlo en riesgo.

La clave del éxito fue la empatía y la distracción. En las imágenes del operativo se observa cómo uno de los agentes logra ganar la confianza de la víctima ofreciéndole un vaso con agua. En el instante en que el joven se distrajo para tomar el recipiente, un bombero realizó un movimiento milimétrico, lo agarró por la cintura y lo arrastró hacia el sector seguro de la terraza.

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Una vez fuera de peligro, los rescatistas buscaron contenerlo. "Listo, listo, tranquilo. Estamos para ayudarte, amigo", se escucha decir a los efectivos en los registros del momento, mientras el joven era rodeado por el equipo médico.

Finalmente, fue asistido por personal del SAME y trasladado a un centro asistencial especializado para recibir la evaluación psiquiátrica y el tratamiento correspondiente.

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