Una jubilada reconoció por TV las donaciones que mandó a Bahía Blanca entre la basura: "Es muy triste"

Al preparar la ropa se preocpó en revisar los botones, los cierres, los bolsillos . Quería asegurarse de que todo estuviera en condiciones dignas. “ A mí me enseñaron a donar parte de lo mío, no aquello que me sobra ”, dijo.

"Esas bolsas rotuladas, como las mías, las envió gente con todo el cariño del mundo. Si no necesitaban más ropa allí, en algún lado se va a necesitar. A través de Cáritas, o Cruz Roja, podrían haberla enviado a otros lugares. Las donaciones tiradas son un horror. Cuando vi las bolsas rotuladas, vi que no llegaron a quienes tenían que llegar. Es muy triste”, expresó.

Temporal en Bahía Blanca Temporal en Bahía Blanca NA / DAMIAN DOPACIO

“Yo me pregunto: esa ropa que cuando llegó ya no era necesaria, ¿no pudo haber sido entregada a Cáritas, o a la Cruz Roja, para derivarla a otro lugar donde se la necesite, en lugar de tirarla a la basura?”, se lamentó en diálogo con TN. “Me da mucha impotencia saber que el sacrificio de muchos no es valorado. Me da tristeza esa liviandad".