Un tendido eléctrico cayó sobre un camino, mató 16 animales y cuatro personas se salvaron de milagro

Corrientes 2.jpg Corrientes: un tendido eléctrico cayó sobre un camino vecinal, mató 16 animales y cuatro personas se salvaron de milagro. La Nación

“Cuando mi mamá ve que el muchacho se cae del caballo, intentó ayudarlo, pero mi hermano le pegó el grito y le dijo que no se baje porque se iban a quedar todos pegados. En estado de shock, cerraron los vidrios de la camioneta y empezaron a ver cómo el cable no dejaba de chispear sobre la camioneta. Hubo muchos gritos y angustia. Mi sobrino entró en estado de llanto y no se podía calmar”, sumó.