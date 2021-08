Trabajadores de Salud van a un nuevo paro martes y miércoles y analizan medidas por tiempo indeterminado

El reclamo de los trabajadores de la salud de Mendoza por un aumento salarial que les permita hacer frente a la inflación y a la vida cotidiana sigue en pie y recrudeciéndose. Luego de que el Gobierno de Mendoza hiciera su propuesta y ésta fuera rechazada por los trabajadores, durante el fin de semana los médicos y enfermeros marcharon en horario nocturno . Concretamente lo hicieron el viernes y el domingo por la noche, partiendo desde el Parque San Martín y recorriendo distintas calles mendocinas. “Recibimos mucho apoyo de la gente, y eso es importante”, destacó la secretaria adjunta de Ampros, Claudia Iturbe.

Trabajadores de la salud de Mendoza marcharon el viernes y el domingo por la noche para visibilizar su problemática. Gentileza

Durante las dos movilizaciones, los trabajadores recorrieron -además del centro-, la calle Arístides Villanueva con la intención de visibilizar su problema y el reclamo ante la ciudadanía.

Tras el rechazo de la última propuesta del Gobierno de Mendoza, los trabajadores de la salud en Mendoza realizarán un nuevo paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las prestaciones mínimas establecidas por ley. Será este martes 17 y miércoles 18 de agosto . “El lunes y martes tuvimos las reuniones con el Gobierno e hicieron la propuesta, que no llegó a ser nada formal ni oficial. Al no haber ninguna propuesta por escrito, no teníamos nada que bajar a las bases. Y por eso es que el Gobierno salió a decir que no llevamos la propuesta a los trabajadores, ¡pero es porque no había nada formal ni por escrito!”, resaltó la gremialista, quien destacó que desde el Ejecutivo hicieron llegar la propuesta oficial a los trabajadores por medio de las áreas de recursos humanos de los distintos hospitales de Mendoza. “Saltearon a Ampros, es un desconocimiento a las instituciones”, destacó, molesta.

La medida de fuerza que comenzará mañana y se extenderá durante el martes y miércoles fue decidida en asamblea general por todos los trabajadores. “Incluso, hubo algunos hospitales desde donde llegaron a proponer que el paro sea por tiempo indeterminado ”, destacó Iturbe.

Mendoza 05 Julio 2021 Política Jornada de protestas y paros, por reclamo de aumento salarial Los trabajadores de Ate y de gremios de la Salud, reclamaron en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, esta mañana Foto : Orlando Pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes / Orlando Pelichotti

Sin acuerdo

Tras reunirse con representantes de Ampros a comienzos de la semana pasada -y por fuera del ámbito de las paritarias-, desde el Gobierno de Mendoza informaron el miércoles pasado que se hizo un ofrecimiento de 40% de incremento para los trabajadores “con la incorporación de los bonos al básico, más puntos no salariales, y el compromiso de retomar las negociaciones nuevamente en noviembre”. En el mismo comunicado, el Ejecutivo destacó que el gremio rechazó la propuesta “sin consultar a sus afiliados”.

“El gobernador nos llamó a esta reunión a través de los medios, nunca hubo una convocatoria a paritaria ni se hizo por medio de la Subsecretaría de Trabajo. Fuimos a esa reunión porque nos estaba convocando el gobernador y era importante. Nos sentamos, estuvimos discutiendo de palabra todo -el lunes y martes pasados-. Y el miércoles por la mañana desde el Gobierno propusieron 11% de aumento, en dos partes y sacando todos los bonos”, destacó Iturbe, quien rechazó la cifra de 40% que comunicó el Gobierno.

El domingo por la noche los trabajadores partieron de los Portones del Parque y marcharon por calle Arístides Villanueva. Captura web

“Lo presentan como un ofrecimiento de 40%, pero saca los bonos. Y en plata eso no es nada, son 4.000 pesos como mucho. Realmente el aumento que se propone es de 11% en dos partes”, indicó Iturbe.

Luego del rechazo a la propuesta y del fracaso de la reunión durante la semana pasada, desde el Ejecutivo confirmaron que se continuará pagando el aumento acordado en julio, “que significa un incremento anual de 29% en 3 tramos -7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre -, y un bono de carácter no remunerativo de 54.000 pesos, pagadero en 12 meses durante 2021. Sumado al bono de 28.000 pesos, otorgado por el gobernador mediante el Decreto 1057/2021, para profesionales de la salud a pagar en cuatro cuotas consecutivas de 7.000 pesos”.

Incluso, por medio de un comunicado, el Gobierno aclaró que la propuesta rechazada por Ampros incluía “continuación de pases a planta, reconocimiento de razones particulares, incorporación de licenciados en enfermería de acuerdo a lo pactado en paritaria y tratamiento de la ley de residentes, con participación de las comisiones correspondientes”.

La secretaria adjunta de Ampros, Claudia Iturbe, destacó que recibieron el apoyo de la ciudadanía en las movilizaciones del fin de semana. Gentileza

“El pedido de Ampros y de los trabajadores es un incremento de 45% real, de bolsillo. Y en noviembre volver a hablar. Con una inflación estimada para este año de 48% y sumado a que el año pasado no tuvimos aumentos, no estamos pidiendo una locura”, destacó Iturbe. El pedido, entonces, es que ese 29% que ya se fijó en los tres pagos mencionados se extienda a 45%.