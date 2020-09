Largas filas en el hospital Español para hisoparse: piden respetar el protocolo en caso de ser contacto estrecho

En el fin de semana, la postal se repitió al revisar el inicio de cualquier red social de preferencia: una fila de personas que rodeaban al hospital Español, en Godoy Cruz, a la espera de un hisopado que aleje o confirme las peores sospechas. Y en el primer día hábil, la demora mutó a malhumor y cruces entre la gente y los propios médicos de la guardia.

Enterado de la tensión registrada esta mañana en el ingreso, el director del hospital Español, Walter Vázquez, aclaró que quienes sean considerados casos sospechosos de Covid-19 deben respetar el protocolo indicado por el Ministerio de Salud -la línea 0800-800-COVID (26843)-, con el fin de no desbordar la atención y, además, evitar eventuales contagios de producirse aglomeraciones durante horas.

“La gente actúa por impulso de miedo. Van muchos que son contactos estrechos de algún positivo. Y si la persona no es un contacto estrecho, esto es si no ha estado más de 15 minutos con un contagiado o a menos de dos metros, no es necesario que vaya”, indicó el director sobre el crecimiento de la demanda.

Vázquez llamó a los mendocinos a cuidar los recursos “para el que haga falta”, ya que él considera que buena parte de los que van al hospital a hisoparse no reúnen las características de contacto sostenido.

“No es que uno se contagia por pasar al lado de un positivo o estar en un espacio con un positivo al lado en otra mesa. Hay gente que se asusta y va a la guardia. Y nosotros tenemos que guardar el insumo médico para el que haga falta”, señaló.

Respecto a la atención, la guardia de patologías respiratorias del Español cuenta con dos médicos y un kinesiólogo (muchas veces, quien se encarga del hisopado). “Esa guardia se refuerza en diferentes horas depende del día y del pico”, aclaró. Añadiendo la guardia general, unos cinco profesionales condensan la demanda espontánea en la institución de Godoy Cruz.

“La gente consulta en el hospital por el respaldo. Dice: ’vamos a un lugar de complejidad alta para que nos atiendan en caso de internación’. En tanto aumenten las consultas, sumaremos, pero también hay una relación de costos, personal y horarios que tenemos que sopesar para hacer eficiente el sistema”, explicó Vázquez.

Frente a la queja de algunos pacientes que aseguraron haber acudido a hisoparse por pedido del personal del nosocomio y pasar la noche a la intemperie, el director aclaró: “No llamamos a nadie para que vaya. Van porque ellos creen que tienen que hacerse el hisopado”.

“Recibo un montón de consultas por día. ’Mirá, me quiero hacer el hisopado’ o ’Mirá, me toqué el hombro con un positivo’. Y deben llamar a los médicos del Ministerio de Salud”, recalcó sobre el protocolo vigente por la pandemia de coronavirus.

Por último, Vázquez llamó a la responsabilidad y al respeto de las normas tanto sanitarias y sociales como gubernamentales. “No va a haber hisopado que alcance si la gente sigue con la inconsciencia individual y colectiva en cuanto a seguir con el asadito, la cervecita, el cumpleaños”, sentenció.