Según un estudio científico, el dinero si compra la felicidad

Un nuevo estudio realizado por dos investigadores de las universidades de Pensilvania y Princeton y publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ demostró que cuando mayores son los ingresos económicos, mayor es la felicidad.

Los investigadores Daniel Kahneman y Matthew Killingsworth, aseguraron que la felicidad aumenta cuando aumentan el dinero, pero este es un dato curioso, ya esto contradice la investigación anterior del primero (de 2010), que decía que sólo tiende a aumentar hasta los 75.000 dólares anuales de ganancias.

Un estudio asegura que ganar más vuelve a las personas más felices. Gentileza: Canva.

En promedio, tener mayores ingresos se asocia con niveles de felicidad cada vez mayores. Sin embargo, al aumentar el volumen de ganancias, la relación entre dinero y la felicidad cambia.

El estudio publicado en la edición de marzo se basó en más de 33.000 adultos estadounidenses. Además, notaron un fuerte aumento de la felicidad hasta ganar 100.000 dólares anuales, pero luego se estancaban los resultados.

Para poder llevar a cabo este estudio, los participantes utilizaron una aplicación para smartphones que les preguntaba sobre su estado de ánimo a intervalos aleatorios durante el día.

Ganar más dinero ayuda a ser más felices

Descubrieron que un aumento en las ganancias de hasta 500.000 dólares aumentó la felicidad para la mayoría. No hubo datos suficientes para sacar conclusiones sobre la felicidad y los ingresos de más de 500 000 dólares al año.

Killingsworth dijo a Penntoday que si bien el dinero no es el único secreto de la felicidad, “probablemente pueda ayudar un poco”.

Los investigadores señalaron que también existía un grupo infeliz pero rico: “La excepción son las personas económicamente acomodadas pero infelices”, explicó el científico, y calculó que el 20 por ciento de las personas son parte de esta “minoría infeliz”.

“Si sos rico y miserable –dijo Killingsworth–, más dinero no ayudará”.