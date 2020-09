Secreto de Sumario: el caso Luna - Martínez, los niños asesinados en San Luis

Hace 30 años, en el mes de diciembre, la provincia de San Luis se despertó horrorizada ante el descubrimiento de los cuerpos sin vida de dos chicos de 10 y 11 años que vivían en Villa Mercedes.

Pocos recuerdan los nombres, porque todos identifican el caso como Luna-Martinez. Los cuerpos con múltiples lesiones aparecieron en un canal de riego. Uno tenía sus manos atadas a la espalda y al otro le habían anudado el cuello con un alambre de pua.

Por el hecho y a pedido del gobernador Adolfo Rodríguez Saá, se detuvo a la familia Amitrano. El padre y sus cuatro hijos fueron torturados y encarcelados por más de un año, tiempo en que se demostró que eran inocentes.

Mucho tiempo después la Justicia culpó del doble crimen a un reconocido delincuente que estaba detenido.

Por este caso Los Andes me envió, junto a un fotógrafo, a San Luis y cuando entrevistamos a Adolfo no solo no quiso hablar sino que prácticamente nos obligó a abandonar la provincia.