Sebastián Campanario: "Hoy cualquiera puede usar las mismas herramientas que Elon Musk"

Este miércoles 18, desde las 8.30 en el hotel Hilton , el también economista y periodista argentino será uno de los oradores destacados del ciclo “Pilares: tecnología, futuro del trabajo e Inteligencia Artificial ", organizado por Los Andes, el cual reúne a referentes nacionales en tecnología. Con su charla “El futuro en tiempo real”, invitará a repensar cómo tomamos decisiones en un escenario donde las ideas ya no llegan en oleadas, sino que emergen de forma constante y muchas veces invisible.

-Mi hijo de 10 años me contó que usaron IA para crear poesía en clase. Estaba contento por no tener que inspirarse, pero también preocupado: “¿y si en el futuro ningún poema es humano?”. ¿Cómo ves ese impacto de la IA en la creatividad?

Durante toda la charla con este diario, Campanario alterna definiciones categóricas con gestos de asombro ante el momento que atraviesa la inteligencia artificial. “Es un momento distinto a todos los anteriores”, asegura, en parte por la velocidad inédita de los cambios, sobre la que luego profundiza. Destaca que la accesibilidad a estas tecnologías es total: “Hoy cualquiera puede usar las mismas herramientas que Elon Musk, lo que muestra una democratización tecnológica sin precedentes”. Sin embargo, advierte que el verdadero desafío es cultural: adaptarse a ese vértigo. “No alcanzás a dimensionarlo”, dice. Por eso, propone un primer paso claro: hablar del tema. “Si no sabés que tenés un desafío, no lo podés atacar”.

Entre la innovación silenciosa y el futuro en tiempo real

-En tus charlas hablás de “innovación silenciosa”. ¿Cuáles son esos cambios sociales que avanzan por detrás de la tecnología y que son tan o incluso más importantes que la AI?

-Me refiero a que existen muchas “avenidas de cambio” que no tienen la “estelaridad” de la inteligencia artificial, pero que son igual o más disruptivas. Hay un boom en biotecnología y biología sintética —la empresa más valiosa de Europa es un laboratorio de este tipo—, además de avances en computación cuántica, cambios climáticos y demográficos. Este último es especialmente predecible, pero seguimos sin prepararnos. Son transformaciones profundas que ocurren fuera del radar y que hoy no ocupan el centro del relato dominante.

-En el ciclo Pilares Tech tu conferencia va por la idea de un “futuro” que ya no es tal…

-El futuro ya llegó, y ocurre en tiempo real. Por eso mi charla lleva ese nombre. En la charla de Pilares haré un repaso del vértigo de los cambios que estamos viviendo. Lenin decía: “Hay décadas en que no pasa nada, y semanas en que pasan décadas”, y eso está ocurriendo ahora. Ya vivimos algo así con el metaverso o el blockchain, pero esto es distinto: es la primera vez que va de abajo hacia arriba. Hoy la tecnología no es solo para grandes empresas, también llega a minipymes e individuos. Nunca vi este nivel de capilaridad. De hecho, Argentina y América Latina tienen récord mundial de uso de IA: hay heladeros, criadores de cerdos, ejecutivos… de todo.

-¿Se necesita cultura general o experiencia previa para aprovechar la IA, o cualquiera puede mejorar su trabajo con ella?

-Te contesto con una frase de Silvio Soldán: “Los dos a la final”. De la IA aprendés usándola. La clave es cacharrear, probar herramientas nuevas. No creo que la IA te reemplace, pero sí alguien que la sepa usar bien. Hoy con muy poquito podés hacer mucho por tu cuenta. Hay menos gurúes y más hacedores. Pero sin duda, sí es un tiempo de generalistas y no tanto de los ultra especialistas.

Pilares IA LA 2.jpg Quienes más saben de IA en Argentina llegan a Mendoza en un evento de LA donde vos podés estar. Foto: Los Andes.

-¿Cómo ves que pueden empresas, gobiernos y organizaciones mendocinas anticiparse y actuar sobre esos cambios en tiempo real?

-Voy a Mendoza cada dos meses, tengo familia allá, de hecho, mi papá es mendocino. Veo una efervescencia única en innovación; están en otra galaxia. En Mendoza hay un mundo de hacedores y en este contexto donde la velocidad de los cambios exige movimiento, el mendocino está muy bien preparado para lo que se viene. Es un momento ideal para generar riqueza con la AI y con todo tipo de innovaciones.

El futuro del bienestar

Campanario hace rato que viene hablando en sus libros, incluso ofrece cursos y da conferencias sobre el bienestar. Su mirada tiende a ser integral uniendo biotecnología, salud mental y tecnología para potenciar cuerpo y mente en el siglo XXI. En su libro Proxi +50, propone una guía práctica de 50 ideas para redefinir la segunda mitad de la vida con creatividad, propósito y equilibrio. Esa combinación las reúne proponiendo ideas en hábitos cotidianos y proyectos vitales.

-¿Cómo manejás en lo cotidiano la ambigüedad de vivir rodeado de tecnología tan avanzada, que a veces puede volverse agobiante?

-Está demostrado que el exceso de pantallas afecta nuestras funciones cognitivas, y el boom de la AI lo potenció. Yo soy muy curioso y me metí de lleno a estudiar el tema, pero en un momento necesité frenar. Me armé un “proxy” de bienestar y longevidad: un plan para equilibrar. Tengo en mi escritorio un cartel que dice “Bienestar y AI”. Entrenar con el cubo Rubik forma parte de mi rutina central. Trato de mantener ese equilibrio.

-¿El bienestar implica menos pantalla?

-Primero hay que reducir el tiempo frente a las pantallas. Yo medito una hora y practico cubo Rubik otra hora al día. Cuando me dicen que no hay tiempo, respondo: ¿y cuánto tiempo pasás usando el celular? Seguro que algo se puede cambiar. Hay evidencia del efecto Flynn negativo: en los últimos 20 años la inteligencia empezó a bajar, asociado al uso de celulares, y puede caer más con herramientas como ChatGPT. Estamos perdiendo foco, memoria y espíritu crítico. Si tengo que elegir una bala para lo que estoy haciendo hoy.. es la de bajar el tiempo de Netflix y el celu a la noche y meditar.