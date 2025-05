Quiénes son los amigos que recorren 60 países en un Cybertruk, el vehículo eléctrico "más seguro del mundo"

Cyberlocos 2.jpg A prueba de balas: quiénes son los amigos que recorren 60 países en el auto eléctrico "más seguro del mundo". Foto: Gentileza Ciudad de Mendoza

Y como si la meta en sí no fuese suficiente ya para no pasar desapercibidos en cada destino que pisan, el vehículo aporta su cuota de espectacularidad. Porque Christiansen y Wurman están recorriendo el mundo en un Tesla Cybertruck. "No es un auto, es un robot", dice, con simpatía, Alan. El influencer tiene, además, un canal de YouTube (Alan's Theory)