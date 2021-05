Presentación mundial: Ford lanzó la F-150 Lightning , su primera pickup 100% eléctrica

Si bien a las tres grandes empresas de automóviles de los Estados Unidos (Ford, General Motors y Chrysler) se las conoce como las “Gigantes de Detroit”, la sede de Ford está en Dearborn, que está ahí nomás, a unos 15 kilómetros hacia el oeste de la ciudad más importante del estado de Michigan. Allí Henry Ford fundó su imperio en 1903, y allí se presentó esta semana la primera pickup completamente eléctrica de la Serie F: la Ford F-150 Lightning.

La Ford Serie F es la pickup más vendida de Estados Unidos desde hace 44 años. Y, en los últimos años, también lidera el mercado mundial de camionetas. En 2019 fue el segundo vehículo más vendido del mundo, detrás del Toyota Corolla. Es todo un símbolo de la movilidad para los norteamericanos y, con esta nueva versión eléctrica, Ford pretende que lo siga siendo por muchos años más. “La marca de automóviles número uno de Estados Unidos pasa al modo ‘cero emisiones’ con el vehículo favorito de Estados Unidos”, dijo Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company. Y agregó: “Se construirá en la fábrica de Rouge, donde Henry Ford cambió el mundo”.

Salvo por las enormes luces de leds que recorren toda su trompa, la Ford F-150 Lightning tiene un diseño similar a la F-100 naftera. Es cierto que con una pickup no se puede inventar mucho en materia de diseño exterior. Pero en su funcionalidad tiene una distinción muy particular: al no tener el habitual y enorme V8 que llevan las nafteras, todo ese vano motor se transforma en un enorme baúl para llevar equipaje de manera más segura que en la caja de carga trasera.

Detalles de la nueva Ford. ---

Los componentes motrices de la Lightning están a la base del vehículo. Entre sus dos largueros que conforman el chasis están las baterías de iones de litio (pesan en total 816 kilos) y, sobre cada eje, están los dos motores eléctricos, por eso tiene tracción en las cuatros ruedas.

Se ofrecerá en dos variantes de potencia y autonomía. La Standard-Range Battery tendrá una potencia de 432 CV y la Extended-Range Battery, 521 CV. Ambas versiones disponen de un impresionante torque de 1.050 Nm (siempre decimos que esta es la principal ventaja de los motores eléctricos, porque esa tremenda fuerza de empuje la dispone desde el primer momento de aceleración, no hace falta alcanzar un régimen de rpm como en los motores a combustión). Respecto de la autonomía no se dieron los números en detalle, pero rondaría los 500 kilómetros en la versión de rango extendido. Es decir, con la batería cargada al 100 % se podrían hacer unos 500 kilómetros hasta que se descargue por completo. Con una estación de carga hogareña, que instala Ford, se pueden recargar las baterías, del 15% de su capacidad al 100%, en aproximadamente ocho horas. Además, el sistema de baterías tiene un conversor que permite suministrar electricidad para herramientas y hasta para alimentar con energía a una casa hasta durante tres días.

En cuanto a su performance, Ford informó que la Lightning tiene una capacidad de carga de 900 kilos y puede remolcar hasta 4.535 kilos. Lo más sorprendente es su aceleración: la prueba de 0 a 100 km/h la hace en apenas 4,5 segundos. Es más rápida que la F-150 Raptor con el motor naftero V6 bi-turbo.

Puertas adentro, la Lightning presenta algunas modificaciones con respecto a las versiones con motores térmicos, especialmente en la consola central que fue rediseñada para alojar a una enorme pantalla táctil de 15,5″ pulgadas del sistema multimedia SYNC 4A, compatible con Android Auto, Apple CarPlay, reconocimiento de voz, tecnología de inteligencia artificial Amazon Alexa, aplicaciones conectadas, conexión a la nube y actualizaciones a distancia. También es nuevo el instrumental, 100% digital, que en realidad es un display de 12 pulgadas personalizable por el conductor que muestra todos los datos y parámetros de funcionamiento del vehículo, desde la autonomía de las baterías hasta los sistemas de asistencia a la conducción. Incluye una función que, mediante un sensor de carga, calcula la autonomía restante considerando el peso transportado en la pickup. Por supuesto, tiene todas las asistencias autónomas a la conducción permitidas hoy día, como el control de velocidad crucero automático, el frenado autónomo de emergencia, etc. Más un sistema de conducción autónoma, que sólo puede utilizarse en algunas autopistas de EE.UU. y Canadá.

Ford da el puntapié inicial en el que será seguramente un segmento ultra competitivo en Estados Unidos. Tesla y Chevrolet ya tienen en gateras sus propias pickups eléctricas. Las primeras unidades de esta nueva F-150 Lightning comenzarán a entregarse en Norteamérica en 2022, aunque ya se puede reservar: la versión de entrada cuesta unos 40 mil dólares (sin impuestos).

De llegar a la Argentina, lo haría allá por 2023. Ojalá llegue, pero es sólo una expresión de deseo.

+Info www.noticiassobreruedas.com.ar