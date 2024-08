Por qué es mejor un gato como mascota que un perro: la respuesta de la IA y la relación con Hemingway

Tanto perros como gatos tienen sus adeptos a la hora de elegirlos como mascotas, aunque hay personas que prefieren uno más que a otro. En el Día Internacional del Gato, le preguntamos a diferentes plataformas de Inteligencia Articial y coincidieron en que cada uno tiene ventajas y desventajas, y que la elección depende de lo que más se ajuste a la vida de los humanos que le darán refugio.

Vale recordar que el Gato tiene tres fechas en el calendario para festejar: el 20 de febrero (Día Mundial del Gato), el 29 de octubre (Día Internacional del Gato Negro) y el 8 de agosto. “Esta fecha se eligió porque coincide con el cumpleaños de uno de los gatos más famosos de la historia, el famoso “gato” del escritor estadounidense Ernest Hemingway”, argumenta una de las IA.

Ernest Hemingway decía que los gatos eran más transparentes que muchos humanos. Foto del sitio web de la Casa Hemingway.

Cómo se llamaba el gato de Hemingway

Cuenta la historia que el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway adoptó una gatita que lo acompañó hasta su casa una noche a la salida de un bar y la bautizó como Snowball (Bola de nieve) por la blancura de su pelaje.

La pequeña felina tenía una particularidad: seis dedos en cada una de sus patas. La mutación genética -que se conoce como polidactilia- fue heredada por las crías Snowball, que a su vez, transmitieron a sus crías. En aquellas épocas era común ver a gatos de seis dedos en los puertos y eran especialmente cuidados por los marineros que los veían como amuleto de buena suerte.

Ernest Miller Hemingway llegó a tener decenas de gatos con seis dedos. Sus preferidos eran, además de Snowball, “Mister feather puss” (Señor gato pluma) o “Crazy christian” (Cristiano loco).

Patrick y Gregory, dos de los hijos de Hemingway, junto a Snowball, la primera gatita de seis dedos que adoptó el escritor. Foto del sitio web de la Casa Hemingway.

“A cat has absolute emotional honesty: human beings, for one reason or another, may hide their feelings, but a cat does not” (Un gato es absolutamente honesto emocionalmente: los seres humanos, por una razón u otra, pueden ocultar sus sentimientos, pero un gato no lo hace), sentenció el novelista y cuentista del siglo XX.

Las ventajas de tener un gato, según la Inteligencia artificial

Las IA consultadas coincidieron en los puntos a favor de los gatos como mascotas.

Independencia : Los gatos son más independientes y no requieren tanta atención constante como los perros. Esto los hace ideales para personas con horarios ocupados. No necesitan paseos diarios y pueden quedarse solos por períodos más largos sin problemas.

Mantenimiento : Los gatos son más fáciles de cuidar, ya que se limpian solos y no necesitan ser bañados con frecuencia.

Espacio : Los gatos requieren menos espacio que los perros, lo que los hace ideales para viviendas pequeñas o departamentos.

Menos gastos : Los gatos son generalmente menos costosos que los perros, ya que requieren menos comida, vacunas y atención veterinaria.

Personalidad: Los gatos son conocidos por su personalidad independiente y reservada, lo que puede ser atractivo para personas que valoran la tranquilidad y la soledad.

Efemérides. Día Internacional del Gato. (Imagen ilustrativa)

Vida útil : Los gatos tienen una vida útil más larga que los perros, lo que significa que pueden ser compañeros para toda la vida.

Higiene : Los gatos son muy limpios por naturaleza y se asean a sí mismos. Además, hacer sus necesidades en una caja de arena es más práctico que sacar a un perro.

Comportamiento tranquilo: Muchos gatos son más tranquilos y menos ruidosos que los perros, lo que puede ser ideal para personas que prefieren un ambiente más relajado.

Caza de plagas: Los gatos son excelentes cazadores y pueden ayudar a mantener alejados ratones y otras plagas en el hogar.

