Pedido desesperado de un padre por su bebé que sufrió quemaduras

El miércoles pasado, todo transcurría con normalidad en el hogar de los Bustos, en Costa de Araujo, Lavalle. Cristian, el jefe de familia, trabajaba, como todos los días en el Registro Civil, mientras su esposa Natalí se ocupaba de sus hijos, Emily y Erick.

“Fue cuestión de segundos. La pava eléctrica estaba colmada de agua hirviendo y el bebé se acercó con el andador, tiró del cable y se le cayó encima”, repasa su papá en diálogo con Los Andes.

Lo cierto es que Erick, de 10 meses, sufrió una quemadura de grado 2 en su pierna derecha y también debajo del ombligo. El momento fue abrumador: llantos y gritos desesperados pidiendo ayuda. En el hogar también estaba Luisa, la abuela, dueña de la casa donde vive la familia.

“Llegué volando de mi trabajo, que está a más de dos kilómetros, sin saber qué hacer. Lo llevamos al microhospital de Costa de Araujo y le hicieron las primeras curaciones, pero nos recomendaron que fuéramos al Hospital Fleming de Mendoza”, relata Cristian.

La familia se dirigió a la ciudad en busca de una solución, aunque regresaron sin poder realizar la consulta con el infectólogo, quien en ese momento no estaba disponible. Para ello, debieron regresar recién hoy.

“Estamos aquí sin saber si lo van a dejar internado. Suponemos que sí. Más allá de que mi hijo tiene obra social, OSEP, no tenemos recursos para alojamiento, combustible, comida y medicamentos que no están cubiertos”, indicó Cristian.

Llegó desde Lavalle en su viejo Volkswagen Polo modelo 2006, con los rulemanes en mal estado y los neumáticos lisos. “Vine tan despacio que demoré horas, pero estamos desesperados porque nuestro hijo sea atendido”, dijo. Cristian debió pedir un préstamo para viajar a Mendoza, de la misma manera que lo hizo la semana pasada.

“No me alcanza el dinero para la estadía y pido ayuda a la comunidad con todo lo que esté a su alcance. Necesitamos algo de dinero, pañales grandes y comida. Estamos en el Fleming”, dijo el papá, para agregar que su hijo es un niño “bueno, tranquilo y cariñoso”.

Las primeras atenciones médicas.

“Pero son cosas que pasan en cuestión de segundos. Mi esposa y mi madre estaban con él en el momento del accidente. Mi esposa atendía una llamada y mi madre buscaba la leche en la heladera”, aclaró. Y agregó: “Fue todo rapidísimo, no pudieron actuar a tiempo”.

En una fecha especial

Cristian Bustos es descendiente, por parte de madre, de Juan Manuel Villegas, cuyo nombre lleva la asociación civil que reúne a un grupo representante de las etnias huarpe originarias del secano de Lavalle. Son 140 familias de San José unidas por lazos de parentesco, intercambios culturales, económicos y espirituales.

“Esta situación tan grave y dolorosa para nuestra familia se da en el momento en que estábamos presentando el libro ‘Memorias de lucha y resistencia por el territorio ancestral en clave generacional: voces de juventudes huarpes’”, un trabajo de autoría múltiple que reúne las memorias de varias personas jóvenes que tienen en común la identificación huarpe y el haber transitado sus estudios universitarios en la UNCuyo”, indicó.

Cristian era, precisamente, uno de los expositores durante la Feria del Libro de Mendoza. “Estoy devastado; la salud de mi hijo es lo primordial”, dijo. Y destacó: “También me estaba preparando para estar presente en el centro cultural Le Parc junto a los autores para difundir esta obra tan importante y esperada por todos nosotros”.

Erick tiene 10 meses y es de Lavalle

Dijo que el libro invita a recordar historias, “como quienes se reúnen a contar sus experiencias junto al fuego”. Con la idea de rememorar el pasado de lucha y resistencia de las 11 comunidades huarpes del departamento de Lavalle a principios del siglo XXI, miembros de la comunidad fueron parte de un programa de becas universitarias. Desde esa vivencia compartida, se vinculan e implican desde diferentes modos en esas historias que resume el libro.

“He estudiado en la Universidad de Cuyo, pero no pude terminar por razones económicas, y eso me produce una pena profunda. De todos modos, soy un convencido de que, si bien la universidad es un sueño anhelado y lejano para muchas juventudes del campo, no es imposible”, dijo.

“En mi caso, tuve que salir a trabajar y, si bien valoro mi empleo estable en el Registro Civil, no me alcanza para afrontar esta situación tan dramática que estamos viviendo con mi hijo Erick, un niño bellísimo y encantador que no se merecía pasar por eso”, reflexionó y dejó sus datos de Mercado Pago y su contacto telefónico para quienes deseen colaborar.

“Todo es bienvenido porque nos falta combustible, alimentos y estadía”, resumió.

Cómo colaborar

Nombre del titular: Cristian Gerardo Ramón Bustos Villegas CUIL: 20323541656 N° de cuenta: CA $ 22353331227344 Alias: luisa.omar.cristian CBU: 0110333330033312273447

