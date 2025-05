Otra vez Moreno: casi se va a las trompadas tras cruzar insultos y amenazas en streaming

Javier Milei volvió a atacar a la prensa: "No odiamos lo suficiente a los periodistas"

Cristina Kirchner no se olvidó de Milei ni en el Día del Trabajador: "Arrasando con derechos conquistados"

El stream, conocido por sus controversias, se vio alterado cuando Moreno reaccionó a las acusaciones de Cuggini. "Vos no me cantás un carajo a mí. Qué mierda me vas a cantar a mí, boludazo", gritó Moreno, desatando la confrontación.