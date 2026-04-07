Ordenan un nuevo jury contra el juez que hizo allanar un prostíbulo tras visitarlo

La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió que el juez Onildo Osvaldo Stemphelet deberá enfrentar un nuevo jury de enjuiciamiento , al revocar la absolución que había recibido en un proceso anterior vinculado a un polémico episodio ocurrido en 2019.

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La decisión se tomó tras un recurso presentado por el procurador general Julio Conte-Grand , quien cuestionó el fallo que había restituido al magistrado en su cargo al frente del Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El origen del expediente se remonta al 15 de mayo de 2019, cuando Stemphelet mantuvo un encuentro sexual pago con una mujer en un departamento de la ciudad de Bahía Blanca. Según la causa, poco después regresó al lugar, se identificó como juez y le advirtió: “¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste” .

Tras ese episodio, el magistrado realizó una llamada al jefe del Comando de Patrullas local para denunciar un supuesto robo. De acuerdo con la investigación, aseguró que le habían sustraído dinero en efectivo ($3.000) y tarjetas de crédito.

A partir del pedido del juez, se desplegó un operativo policial que incluyó el envío de cinco móviles , los cuales fueron desviados de sus recorridos habituales para intervenir en el caso.

El episodio generó un fuerte impacto institucional, ya que el procedimiento fue ordenado por un funcionario judicial en un contexto que luego quedó bajo investigación por presunto abuso de autoridad.

Tras el hecho, Stemphelet fue suspendido y sometido a un jury, en el que finalmente resultó absuelto y pudo regresar a su cargo. Sin embargo, la intervención del procurador general derivó en la revisión del caso por parte de la Suprema Corte provincial.

Ahora, con la revocación de aquella absolución, el magistrado deberá afrontar un nuevo proceso de enjuiciamiento, que volverá a analizar su conducta en el marco de aquel episodio.