Narcotest para funcionarios en Aconcagua Radio: Quattrini insistió "No es persecución, es confianza"

El senador provincial de La Unión Mendocina y referente de la Coalición Cívica , Marcos Quattrini , retomó el reclamo por su proyecto de ley que propone implementar narcotests obligatorios para funcionarios públicos en Mendoza . “Celebramos esta iniciativa del municipio. La verdad que no se entiende por qué no pasa en la provincia”, expresó Quattrini en diálogo con Aconcagua Radio .

La iniciativa, que lleva más de un año sin avanzar en la Legislatura provincial, volvió al centro de la escena luego de que el municipio de Maipú anunciara que lo pondrá en práctica. El legislador remarcó que no se trata de una medida punitiva, sino de una herramienta de transparencia. “Este proyecto no es de persecución, sino una herramienta para fortalecer la confianza de la ciudadanía y demostrar que podemos trabajar de una manera diferente”.

Ante la consulta sobre qué sucedería si un funcionario diera positivo, Quattrini fue claro: “No podría asumir el cargo” . Comparó el sistema con la llamada “ficha limpia” para candidatos: “Si una persona tiene un consumo problemático, no está en condiciones de ejercer este tipo de cargo y tomar decisiones por el resto de la ciudadanía”.

Además, el proyecto contempla medidas de contención y respeto por la intimidad de quien atraviese un consumo. “Estamos diciendo ‘esto está bueno porque previene accidentes’. Y si alguien tiene un consumo problemático, lo que proponemos es que sea tratado como una persona enferma y que tenga una recuperación inmediata. Lo importante es cuidar su identidad y no hacer un show mediático”, aclaró.

Quattrini destacó que la iniciativa ya es ley en la provincia de San Luis, donde incluso el gobernador Claudio Poggi se sometió al test de manera pública. En Mendoza, sin embargo, el Ejecutivo no ha mostrado intención de avanzar. “Hace un año que presentamos este proyecto y no entendemos por qué no le dan la calidad necesaria para tratarlo. Cuesta muchísimo ser opositor y sacar un proyecto de ley”, dijo.

Ante esta resistencia, Quattrini confirmó que ha presentado modificaciones al texto original para facilitar su tratamiento. También propuso que los controles se realicen de manera sorpresiva, al estilo de los antidoping deportivos. “Que sea como una bolilla, tipo fútbol. Que un día llegue un equipo a la Legislatura y diga: ‘Hoy toca a tres senadores, tres diputados’. Así estaríamos cuidando al funcionario y a quienes están alrededor”, planteó.

El senador también aseguró que él y su espacio político están dispuestos a ser los primeros en dar el ejemplo. “Nosotros dijimos que somos los primeros en hacernos el narcotest. Nuestra fiscal, nuestros dirigentes, todos los que tengan un cargo importante. Nos ponemos a disposición de la justicia”, remarcó.

Por último, Quattrini celebró que la iniciativa haya sido tomada por el municipio de Maipú, gobernado por un intendente que no pertenece a su espacio político. “Esto hay que celebrarlo, venga del partido que venga. Es importante que las personas se destaquen por lo que hacen, no por un símbolo político”, sostuvo. Y concluyó con una frase que resume su postura: “Hay que dejar la masculinidad política de lado y levantar la vara”.

