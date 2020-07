Nadal sobre la circulación comunitaria: “Lo importante es saber que en Mendoza hay transmisión de coronavirus”

Hasta este miércoles por la tarde, Mendoza contaba con 622 casos positivos de coronavirus confirmados desde el inicio de la epidemia. De esas personas, 19 fallecieron, 154 se recuperaron y 450 continuaban con la enfermedad “activa”. Claro está que son cifras dinámicas y que -al igual que la ocupación de camas hospitalarias en el sistema de salud-, constantemente están cambiando.

El crecimiento de casos durante el último mes volvió a centrar el foco en la denominada circulación comunitaria sostenida; un status epidemiológico que recibe una zona cuando se confirma que el virus está “instalado” y que contagia de manera sostenida y continua a personas que no tienen ningún vínculo estrecho entre sí.

Desde hace más de un mes, la pregunta parece ser una sola: ¿hay circulación comunitaria en Mendoza?. La respuesta formal y oficial es: no, por ahora.

Y esta aclaración tiene que ver con que la mencionada circulación comunitaria es un status científico epidemiológico, que lo determina el comité epidemiológico de la Nación; en base al trabajo que se lleva adelante con los comités de diferentes provincias. En ese sentido, Nación aún no declara oficialmente que Mendoza tenga circulación comunitaria.

Ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal. Foto Archivo

No obstante, las autoridades sanitarias mendocinas destacaron que no cambiaría nada sustancialmente con que se formalice para Mendoza este status y, de hecho, confirmaron que están trabajando intensa y fuertemente en lo que hace a contención y mitigación de la pandemia; independientemente del status. “Olvidémonos de ponerle el título (por circulación comunitaria) a algo que es tema de análisis científico. Concentrémonos en que en Mendoza hay transmisión y circulación. En este contexto, invitamos a la gente a que no haga actividades que no sean indispensables y pueda dejar de hacer”, destacó la ministra de Salud, Ana María Nadal. “Es una enfermedad compleja, con soluciones simples; como son respetar el aislamiento o cumplir con la higiene”, destacó la funcionaria.

Nadal destacó además que “no tiene sentido” caer en la discusión fina sobre si hay transmisión y circulación sostenida por conglomerados y nexos aislados. “Lo importante es entender que el virus está en Mendoza, y que hay que cuidarse”, resaltó.

Ocupados

Hasta tanto la Nación no oficialice un nuevo status epidemiológico para Mendoza, la provincia no tendrá circulación comunitaria. Un detalle importante de destacar es que dicha circulación comunitaria no se determina para toda una provincia, sino para zonas específicas. Es lo que ha pasado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algunas zonas de Chaco y de Córdoba; por ejemplo. En Mendoza podría declararse en lo que es el Gran Mendoza y área metropolitana.

Más allá de esto, desde el Gobierno resaltaron que no están a la espera de la declaración -podría ser entre esta tarde o mañana, ya que habrá una reunión virtual entre los especialistas epidemiológicos provinciales y nacionales- para actuar según lo amerita la situación en Mendoza.

“Mendoza está llevando adelante una estrategia de mitigación en conjunto a la de contención. La pandemia ha demostrado que no se puede dejar de contener en ningún momento; y por eso es que se siguen haciendo test y aislando a los nexos para cortar las cadenas de contagio. No vamos a entrar en una etapa de mitigación plena sin dejar de tener en cuenta la contención. Vamos a seguir yendo a los lugares para testear y aislando a los positivos para cortar la cadena”, insistió.