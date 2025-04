Municipalidad de Guaymallén: entrega de 200 viviendas e inauguración de una obra clave

Entrega del Barrio Bonfanti en Guaymallén (5).jpeg

La Municipalidad de Guaymallén financió las obras de urbanización del flamante barrio Bonfanti: veredas, cunetas, cordón y banquina, losas esquinas, puentes vehiculares, peatonales y arbolado al igual que las obras de infraestructura: redes de agua, cloaca, eléctrica y alumbrado público.

La comuna también realizó una perforación que refuerza el caudal de agua potable al barrio y zonas aledañas con una producción de 150 m³/h, siguiendo los planos y las especificaciones técnicas de Aysam, el cierre perimetral de la perforación y las medidas de seguridad.

Calvente dijo que en la Argentina, “desde hace varios años, varias décadas que la venimos corriendo de atrás a la necesidad habitacional y eso va a seguir así hasta que la Argentina sea un país serio en donde el sistema financiero pueda ser parte de la solución, como ocurre en los países que tienen una economía ordenada”.

Luego, el intendente guaymallino explicó que más allá de ese contexto, “allá por el 2018 el gobernador Cornejo, en su primer gestión, generó este programa, la línea 1 de Mendoza Construye, donde asume un compromiso en conjunto con los municipios para la construcción de estos barrios en un esquema que se podría decir 70-30, donde el municipio aporta los fondos para la generación de infraestructura, de servicios y urbanismo. Esta herramienta nos ha permitido en los últimos 30 días, entregar cerca de 200 soluciones habitacionales”.

Para cerrar, Calvente dijo que solo “un estado provincial y municipal que tiene ordenada las finanzas, que tiene una gestión eficiente, puede dar este tipo de respuestas”. Luego, el jefe comunal dijo que esa respuesta “no la da solo el Estado provincial y el municipal, sino que tiene que ver con el empeño y con el trabajo que hay detrás de todos los vecinos que hacen posible de esto. Entonces, ustedes hoy son el símbolo de una sociedad que quiere crecer, que apuesta y que trabaja firmemente para que la provincia y en este caso Guaymallén sea cada día un mejor lugar para vivir”.

El Gobernador manifestó “estos 84 nuevos vecinos son representativos de los problemas para acceder a la vivienda propia que tiene la mayoría de los mendocinos que no nacen en una cuna de oro. Esta casa tiene un costo de 60 millones de pesos actualizados al día de hoy. Muy pocos mendocinos tienen ese monto, todos de una sola vez. Si no hay crédito, a tasa muy baja y subsidiado, que esté calzado con el ingreso de las personas, muy difícilmente puedan acceder a la casa propia”.

Cornejo dijo luego que, “mientras vuelve a aparecer el crédito hipotecario en forma masiva, como es en otros países, necesitamos una política de vivienda cada vez es más robusta, aunque como dijo el intendente Marcos Calvente, corremos de atrás a las necesidades que hay. Pero al menos existe esto y estos 84 son representativos de este modelo”.

Luego el Mandatario explico que “el terreno lo aportaron asociaciones, entre ellos el Sindicato de Celadores, gente particular, ex empleados públicos también aportaron con el terreno. La Municipalidad de Guaymallén contribuyó con la urbanización, que no es un dato menor a la hora de hacer las casas y es un costo que no estamos contemplando. Y el Gobierno Provincial, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, está pagando la obra a la empresa constructora”.

Entrega del Barrio Bonfanti en Guaymallén (11).jpeg

Las casas

Las casas son de 2 dormitorios, con baño completo y cocina-comedor. La cocina cuenta con mesada, bacha de acero inoxidable y grifería. El piso es cerámico en toda la vivienda. La carpintería cuenta con puertas de chapa al exterior, puertas placas al interior y ventanas de aluminio con vidrio. La pintura completa con látex exterior e interior y cielorrasos. Se entrega con termotanque a gas, lavandería con pileta de lavar y grifería.

Con relación a las instalaciones con las que se entrega la vivienda, se detalla: instalación de gas con tres bocas: calefón, cocina y una estufa, instalación eléctrica completa, con tableros, llaves termomagnética, disyuntor e instalación de agua con tecnología de termofusión.

Más obras para Guaymallén: Cornejo y Calvente inauguraron un nuevo tramo de Azcuénaga–Avellaneda

Avellaneda (9).jpg

En un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quedó inaugurado oficialmente un nuevo tramo de la obra integral del eje vial Azcuénaga–Avellaneda, una arteria estratégica que atraviesa el departamento de sur a norte y conecta los distritos de San Francisco del Monte, Villa Nueva, Belgrano y Bermejo.

La intervención es parte de un ambicioso plan de desarrollo urbano que se inició en 2016 y que ya ha transformado más de 7,5 kilómetros de esta vía histórica. Esta obra se destaca por su carácter integral: incluye pavimentación, renovación de redes de agua y cloacas, alumbrado público, reforestación, mobiliario urbano, ciclovías, veredas, esquinas inclusivas y soluciones hidráulicas para el drenaje pluvial.

Si bien la obra ya ha sido habilitada al tránsito, el Gobernador hizo una visita para ver cómo quedó la zona tras la intervención realizada por la Municipalidad de Guaymallén.

Embed

Una transformación por etapas

La obra comenzó con la renovación de calle Azcuénaga entre Elpidio González y Pedro Vargas, un tramo de 1.250 metros lineales donde se ejecutaron 11.148 m² de adoquinado, 2.377 m² de pavimento de hormigón, y más de 8.300 m² de asfalto. También se construyeron 35 puentes vehiculares, se colocaron nuevas luminarias LED, semáforos, mobiliario urbano y se reforestaron los márgenes con especies nativas.

Luego, desde 2018, se continuó con calle Avellaneda en varios tramos consecutivos:

Desde Lateral Norte del Acceso Este hasta Benavente (550 m).

Desde Benavente hasta las vías del Ferrocarril General Belgrano (730 m).

Desde Virgen de las Nieves hasta Canal Lagunita (1.150 m).

Cada una de estas etapas replicó el enfoque integral, sumando pavimento, alumbrado, cloacas, agua potable, veredas y señalización, con importantes mejoras en seguridad vial y peatonal.

En 2021 se realizó la cuarta intervención, en coordinación con el Plan Maestro de Drenajes Urbanos junto a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Se revistió un canal de riego de 1.200 metros y se ejecutó un bulevar con iluminación central, consolidando el nuevo perfil urbano de calle Avellaneda.

Avellaneda (6).jpg

Última etapa e inversión histórica

La quinta etapa abarcó el tramo desde Canal Lagunita hasta Mathus Hoyos, incluyendo en esta última arteria un segmento desde Gallardo hasta Aristóbulo del Valle. Se construyó una rotonda clave en la intersección con Avellaneda. Esta intervención, ejecutada durante 28 meses y atravesada por la pandemia de COVID-19, significó una inversión superior a los 2.800 millones de pesos.

El intendente Marcos Calvente dijo que “estamos en una de las obras más ambiciosas que se ha llevado adelante en el departamento de Guaymallén en los últimos años. Es la intervención integral del eje Azcuénega-Avellaneda, una intervención que contempla la renovación de redes de agua, redes de cloacas, los drenajes, las veredas, el alumbrado público y la incorporación de ciclovías y también las esquinas inclusivas. Estas distintas intervenciones han llevado siete años y seis tramos de obra en 7 kilómetros de desarrollo que cruzan el departamento de San Francisco del Monte hasta Matus Hoyos. Son intervenciones que han buscado renovar la infraestructura urbana, pero también generar condiciones de seguridad ciudadana y seguridad vial».

El intendente dijo que «para finalizar lo planificado, nos queda el ensanche del puente de calle Avellaneda sobre el canal Lagunita». Al respecto, en mayo comenzarán a formular el proyecto para el nuevo puente sobre el Canal Lagunita, con el objetivo de resolver una deuda histórica en materia de seguridad peatonal, ya que actualmente solo cuenta con espacio para dos vehículos.

En paralelo, se avanza con la intervención urbana de calle Avellaneda entre Godoy Cruz y Capilla de Nieve, donde se construye un nuevo bulevar con espacios verdes, nueva iluminación, y cruces peatonales más seguros.

Un eje estructural para Guaymallén

La obra del eje Azcuénaga–Avellaneda representa un avance fundamental para la conectividad del departamento. Con su trazado casi completamente intervenido, Guaymallén se prepara para dar el próximo gran paso: cruzar la Ruta Nacional Nº 7 mediante una tercera trocha proyectada, que permitirá la unión total entre el sur y el norte del departamento.

“Esto no es solo pavimento, son calles que ordenan el tránsito, mejoran la seguridad vial, conectan barrios y elevan la calidad de vida de miles de vecinos”, destacaron las autoridades.