Mendoza recibió el año nuevo con alrededor de 52.000 turistas

Mendoza comenzó el 2022 plagada de turistas, ya que cerca de 52.000 visitantes llegaron a nuestra provincia para recibir el año nuevo y comenzar sus vacaciones. Para traducirlo en números: según datos oficiales, la Ciudad alcanzó una ocupación del 75%, mientras que en la zona de montañas la ocupación fue del 100%. El promedio provincial llegó al 80%, es decir, muy buenos números.

Alta Montaña y el sur provincial siguieron mostrándose como algunos de los destinos preferidos. Y en cuanto a las actividades, la preferencia se inclina, por un lado, hacia algunas al aire libre como el trekking, el rafting y la tirolesa; por el otro, aparecen los recorridos por las bodegas y paseos por la Ciudad (plazas, restaurantes y bares). El gasto promedio, por día por persona, ha sido de alrededor de $6.500. Los principales distritos de origen de los turistas que visitan Mendoza son la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. En cuanto al turismo internacional, por el momento es muy escaso. Sin números precisos, sí se sabe que debido a la poca conectividad aérea, la mayoría de los extranjeros han ingresado en autos particulares y en ómnibus.

Un grupo de turistas se alistan para subir a la embarcación donde harán rafting por el río. Foto Mariana Villa / Los Andes

Para hacer un balance general, Arturo González, presidente Cámara de Turismo de Mendoza, resumió: “Han ingresado, en estos días, alrededor de 52.000 turistas. Hay que tener en cuenta que estas cifras no son estáticas, ya que durante el fin de semana seguramente ingresó más gente, debido a que muchos viajan después de las fiestas”.

Y agregó: “Las zonas privilegiadas han sido Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Tupungato y San Rafael, las cuales han tenido una ocupación del 100%. Consideramos que es un muy buen nivel de ocupación. Y las actividades que más se eligen son al aire libre, bodegas, actividades de aventura y esparcimiento en la montaña a cielo abierto. Hay una tendencia clara a las actividades en la naturaleza”.

En referencia al cumplimiento de protocolos y a la situación sanitaria, González dijo: “Con los protocolos no hemos tenido problemas, se han estado respetando. El sector está entrenado y son estrictos en el cumplimiento”, y recordó que “el pase sanitario, por el momento no se está pidiendo ni exigiendo. Desde el sector todavía no se ha establecido una postura. En particular creo que es útil para los grandes eventos donde se reúne mucha gente. Hasta el momento no hemos sentido señales de miedo en la gente o efecto negativo con el aumento de casos. Hay muchas reservas a corto y mediano plazo que no han sido dadas de baja”.

La montaña mendocina ofrece muchas opciones a los visitantes. Foto Mariana Villa / Los Andes

El presidente de la cámara expresó que, si bien el sector va remontando, la situación es compleja y el fantasma de la incertidumbre por la pandemia continúa. “La situación del sector es delicada desde lo financiero y económico, fueron prácticamente 18 meses de acumular deudas. La situación es complicada”, reconoció. Pero, al mismo tiempo, dijo que “la perspectiva es buena, está sujeta a la situación sanitaria a nivel país. Para el próximo trimestre (enero, febrero y marzo), hay una buena perspectiva de trabajo. Y si se hace la Fiesta de la Vendimia de manera presencial, sería un evento muy importante y obviamente traería mucho turismo”.

Turistas “maravillados”

La tirolesa, una de las atracciones para los turistas que eligen el aire libre. Foto Mariana Villa / Los Andes

En recorrida por sectores turísticos de nuestra provincia, Los Andes pudo hablar con turistas que se mostraron maravillados con los paisajes y actividades que Mendoza ofrece.

“Queríamos pasar fin de año en la provincia, estamos con toda la familia mis hijos, hermanos, mis papás. Hace muchos años habíamos venido a Mendoza. Hemos recorrido el Cerro La Gloria, la Ciudad y hoy hemos hecho rafting en Potrerillos. Pensamos también hacer una bodega. En cuanto a los protocolos hemos visto que se respetan. Nosotros en particular nos hospedamos en un complejo de cabañas, algunos del grupo viajaron en avión y otros en auto”, contó Moira, quien llegó de Buenos Aires.

Por su parte, Estela, proveniente de Catamarca, relató: “Nos parece un destino espectacular para el turismo y porque tenemos familia, ya hemos venido anteriormente. Estamos en casas de unos conocidos y familiares, y vinimos en auto particular. Y agregó: “En esta oportunidad queremos hacer actividades en la naturaleza, ya que venimos con los chicos. Y tenemos pensado hacer una bodega. Somos 15 personas en grupo, estamos disfrutando mucho”.

Hugo, Agustina y Juan, quienes llegaron desde Corrientes, expresaron: “Elegimos Mendoza porque tenemos familia. Hemos venido por 10 días, en auto y nos hospedamos en la casa de familiares. Hemos ido al Cerro de la Gloria, y pensamos en visitar Villavicencio y Termas de Cacheuta. estamos disfrutando, nos encanta Mendoza, y seguros porque nos han exigido mucho los protocolos”.

Para viaje entre amigas, Mendoza se alza como una atracción. Eugenia y Marina, de Buenos Aires, por ejemplo, han llegado para festejar una despedida de soltera: “Hemos venido antes, pero por separado, ahora vinimos en grupo, somos cinco y vinimos de despedida de soltera. Nos vamos a quedar por cinco días, y viajamos en avión, estamos en un complejo de cabaña en Luján de Cuyo”.

Turismo en alta montaña. Foto Mariana Villa / Los Andes

Y agregaron: “Los precios los encontramos súper bien. Hemos hecho cuatro bodegas, hicimos la experiencia Aconcagua. Y hoy, rafting. Es muy linda la provincia y la vamos a recomendar”.

Por su parte, Victoria y Alex, una pareja oriunda de Buenos Aires, contaron: “Nos quedamos cuatro días en la provincia, era una deuda pendiente. Vinimos en colectivo. Nos hospedamos en la Ciudad en un hostel. Nos ha parecido muy bien el cumplimiento de los protocolos, los precios, el orden de la Ciudad todo muy correcto”.

En cuanto a las actividades que realizaron, no dejaron de hacer “rafting y tirolesa, y ayer trekking al Cerro Arenales. Vamos a conocer algunas bodegas. Hemos tomado vinos muy ricos, superaron nuestras expectativas. En gastronomía nos costó encontrar cosas típicas de la provincia. Pero nos gustó mucho Mendoza”.