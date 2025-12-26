Máxima Zorreguieta llegó a Bariloche para celebrar Año Nuevo con su familia

La monarca argentina disfrutará de unos días de descanso junto a su familia en Bariloche, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La monarca y su familia llegaron a la estancia Pilpilcurá para pasar las fiestas, con un fuerte dispositivo de seguridad en la zona.

La Reina Máxima de Países Bajos llegó en la tarde de este viernes a Bariloche para pasar Año Nuevo junto a su familia en una estancia de su propiedad en esta ciudad.

La monarca, de origen argentino, se instaló en la estancia Pilpilcurá -ubicada a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad- con su esposo, el Rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange.

maxima Máxima se reencontró con su madre, María del Carmen Cerruti, en su propiedad de Bariloche, donde suele pasar las vacaciones de fin de año. Web Según la Agencia de Noticias Argentinas, el grupo familiar arribó poco después del mediodía al aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en un vuelo privado procedente de El Calafate, y rápidamente se trasladó a su propiedad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La presencia de Reina Máxima en esta ciudad es habitual ya que todos los años se instala aquí para pasar las Fiestas y disfrutar de algunos días de vacaciones, aunque no pasa desapercibido para los vecinos de la zona y eventuales turistas.