Máxima Zorreguieta llegó a Bariloche para celebrar Año Nuevo con su familia

La monarca argentina disfrutará de unos días de descanso junto a su familia en Bariloche, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La Reina Máxima de Países Bajos llegó en la tarde de este viernes a Bariloche para pasar Año Nuevo junto a su familia en una estancia de su propiedad en esta ciudad.

La monarca, de origen argentino, se instaló en la estancia Pilpilcurá -ubicada a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad- con su esposo, el Rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange.

Según la Agencia de Noticias Argentinas, el grupo familiar arribó poco después del mediodía al aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en un vuelo privado procedente de El Calafate, y rápidamente se trasladó a su propiedad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La presencia de Reina Máxima en esta ciudad es habitual ya que todos los años se instala aquí para pasar las Fiestas y disfrutar de algunos días de vacaciones, aunque no pasa desapercibido para los vecinos de la zona y eventuales turistas.

Por otra parte, trascendió que Máxima se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien esperaba allí al resto de la familia.

